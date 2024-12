Home

Cronaca

Festività e sicurezza, carabinieri presenti a Livorno e provincia anche con pattuglie di prossimità

Cronaca

27 Dicembre 2024

Festività e sicurezza, carabinieri presenti a Livorno e provincia anche con pattuglie di prossimità

Livorno 27 dicembre 2024 Festività e sicurezza, carabinieri presenti a Livorno e provincia anche con pattuglie di prossimità

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno in questi giorni di festività natalizie sono stati impegnati a svolgere servizi di controllo del territorio e di “prossimità” ai cittadini nell’ottica di assicurare e mantenere un ambiente protetto e tranquillo ai residenti e anche per i turisti che hanno affollato i centri storici per il consueto shopping natalizio.

Numerose pattuglie dislocate su tutta la provincia, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le disposizioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno garantito il presidio del territorio e gli interventi a favore della cittadinanza. Tali dispositivi, nei giorni di maggiore afflusso, sono stati integrati da pattuglie appiedate dell’Arma, che sono state in generale impegnate nel controllo del centro cittadino labronico e nei quartieri oggetto di maggiore affluenza, quali via Ricasoli, via Cairoli e via Grande.

Per quanto riguarda le altre zone ad elevata vocazione turistica della Costa degli Etruschi, oltre al centro cittadino di Cecina, sono stati attivati dispositivi appiedati a Castiglioncello presso la piazza della Vittoria e nella pinetina fino al lungo mare e nei centri di Donoratico, San Vincenzo, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo.

Sono stati numerosi i servizi appiedati di prossimità, supportati da ulteriori pattuglie in auto per prevenire e gestire ogni tipo di emergenza, anche nell’area centrale di Piombino, in occasione del presepe realizzato all’interno della Fortezza del Rivellino, in piazza Gramsci e in via Indipendenza a Venturina Terme.

Nel corso di queste ultime giornate di festività Natalizie, anche i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno intensificato la vigilanza nel territorio della giurisdizione, in particolare nel centro di Portoferraio in quello di Porto Azzurro, Marciana Marina e Capoliveri, per abbracciare anche le aree più isolate nella zona più orientale dell’Isola grazie ai tradizionali servizi di pattuglia automontata.

Impegnata altresì nella vigilanza l’unità navale “Petracca 800” dell’Arma che ha effettuato diversi pattugliamenti nelle acque antistanti Portoferraio e Porto Azzurro.

L’attività preventiva effettuata nel territorio, tesa a rendere più efficace il sistema di presidio e controllo è stata adeguata alle crescenti esigenze della società impiegando sistemi operativi che avvicinino i Carabinieri alla gente, condividendo, quotidianamente, le richieste di sicurezza di volta in volta espresse (cd. contatto con la gente), mediante criteri di vigilanza che consentano un rapporto costante di controllo anche dei quartieri e rioni, volto alla prevenzione dei reati. Il contatto con la gente è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia tra Carabinieri e popolazione (cd. carabiniere di prossimità) nonché manifestare la presenza dell’Arma all’esterno per dare sicurezza alla popolazione, ponendo le basi per la costruzione di un solido rapporto di fiducia e di collaborazione carabinieri cittadino e creare il clima di fiducia adeguato al fine di rendere il servizio più efficace.

I servizi disposti hanno avuto un riscontro positivo ed hanno indubbiamente inciso sull’aumento dell’attività di prevenzione e la conseguente riduzione di reati in tutta la provincia, ed in particolare nelle aree interessate.

I servizi straordinari di “prossimità” e controllo proseguiranno durante l’intero periodo natalizio e si concentreranno in particolar modo nella fascia oraria pomeridiana e serale, in cui il personale dell’Arma effettuerà una vigilanza automontata ed anche appiedata dei centri cittadini di tutta la provincia labronica, in un’ottica sia di prevenzione che di incremento di sicurezza percepita, anche nella considerazione della maggiore presenza di persone. Un Natale ed un Capodanno sereni sia a favore dei residenti che dei turisti.

Festività e sicurezza, carabinieri presenti a Livorno e provincia anche con pattuglie di prossimità