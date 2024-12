Festività, le chiusure degli uffici comunali a Rosignano

Home

17 Dicembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 dicembre 2024

Uffici comunali chiusi al pubblico nei pomeriggi di martedì 24 (vigilia di natale) e martedì 31 dicembre (ultimo giorno dell’anno)

Decreto del sindaco per la chiusura al pubblico, nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre 2024, degli uffici comunali. Le due date – rispettivamente la vigilia di Natale e l’ultimo giorno dell’anno – coincidono entrambi con il martedì, che è uno dei giorni (insieme al giovedì) in cui gli uffici fanno orario lungo, con riapertura pomeridiana al pubblico. La decisione è stata presa anche in relazione al fatto che l’accesso dell’utenza, in quelle date, è solitamente molto ridotta.