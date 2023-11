Festività natalizie 2023. La novità, l’animazione in alcuni quartieri poi Pista del ghiaccio e ruota panoramica, luminarie e Capodanno alla Terrazza Mascagni

Home

23 Novembre 2023

Livorno, 23 novembre 2023 – Festività natalizie 2023. La novità, l’animazione in alcuni quartieri Pista del ghiaccio e ruota panoramica, luminarie e Capodanno alla Terrazza Mascagni

Prendono il via il 23 novembre alle 18.00, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio di piazza della Repubblica, le attività per le festività natalizie 2023 organizzate da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto dell’Amministrazione Comunale.



La pista del ghiaccio in piazza della Repubblica

I 650 mq di ghiaccio allestiti dalla società viareggina Winters resteranno a disposizione di grandi e piccoli fino 21 gennaio. Ammonta a 25.000 euro il contributo della Fondazione Lem all’allestimento della pista, mentre sono 3500 i biglietti omaggio messi a disposizione dalla Winters per le scuole cittadine.

Per la gestione giornaliera sono stati assunti 8 operatori livornesi, tra cui tre donne. La pista sarà aperta nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 20.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00, domenica dalle 10.00 alle 22.00. Nel periodo natalizio, nei festivi e prefestivi, l’apertura sarà dalle 10.00 alle 24.00. In pista ci saranno anche Babbo Natale e la Befana per offrire caramelle e dolcetti ai più piccoli accompagnati da pinguini tutor per aiutarli a muovere i primi passi sul ghiaccio. Per San Silvestro non mancherà l’apertura speciale della pista dalle 22.00 alle 03.00 del mattino.

Il 15 dicembre alle 17.30 prevista l’esibizione di “Ghiaccio spettacolo”. Una serata speciale che unisce eleganza, abilità e spettacolarità e vedrà la partecipazione di sette pattinatori professionisti, tra cui artisti del calibro di Alice Velati e Marco Garavaglia. Alice e Marco, con la loro vasta esperienza negli spettacoli dal vivo e nelle produzioni televisive, promettono di regalare momenti di pura magia e di estrema abilità tecnica. Ogni performance loro e degli altri membri del cast sarà un’esibizione unica di grazia, forza e creatività, promettendo di lasciare il pubblico a bocca aperta.

La Ruota panoramica in piazza della Repubblica e il Villaggio di Natale in piazza XX

In piazza della Repubblica, come consuetudine ormai da tre anni a questa parte, svetta già la grande Ruota panoramica che, dall’alto dei suoi 27 metri, permetterà di gettare uno sguardo suggestivo sul centro città. Con i suoi giochi di luce serali è stata molto apprezzata dai livornesi, permettendo scatti inediti, in particolare dalla prospettiva di via Grande. La Ruota sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Sempre nell’area del centro città, piazza XX ospiterà, dal 25 novembre al 7 gennaio, il Villaggio di Natale tra stand e giostre. In questo caso la Fondazione LEM ha supportato la realizzazione dell’iniziativa facendosi carico della domanda di concessione di suolo pubblico – e degli oneri connessi – per conto degli operatori.

La Luminaria

La luminaria di quest’anno è stata allestita a seguito di una manifestazione di interesse rivolta da Fondazione LEM ai Centri Commerciali Naturali e ai commercianti di una stessa strada interessati all’allestimento. L’obiettivo era quello di facilitare, attraverso il raggruppamento dei soggetti interessati, la relazione e il confronto tra gli esercenti e la ditta Neon Tecnica di Pisa incaricata della realizzazione. L’investimento di Fondazione LEM per conto del Comune ammonta a 70.000 euro (più iva) a cui si aggiungono i contributi dei commercianti che quest’anno hanno aderito in 800. Le luci si accenderanno sabato 25 novembre e resteranno acceso fino a metà gennaio.

Sono previsti addobbi e festoni luminosi a led: si tratta, dunque, di tutti allestimenti a basso consumo. Le strade illuminate sono per il Centro-Zona Mercatale: via del Giglio, piazza Cavallotti, via del Cardinale, via della Coroncina, via Santa Fortunata, porticato via Buontalenti; inoltre, via Grande, via Ricasoli, via Sardi, via Magenta, c.so Amedeo, via Marradi, via Cambini (due lati), via Roma. Zone esterne al centro: zona Colline, zona via Inghilterra, zona Fiorentina, zona Coteto, zona Sorgenti, zona Quercianella, zona Montenero, zona Ardenza (via Mondolfi, piazza Sforzini), zona Venezia (viale Caprera e piazza dei Domenicani). Per altre vie sono ancora in corso le interlocuzioni tra la ditta incaricata, la Fondazione LEM e i commercianti e quindi, sicuramente, saranno ancora altre quelle ad illuminarsi a festa.

Sarà allestito il tradizionale abete in piazza Grande e uno in metallo in piazza Cavour a cura delle aziende del territorio Abate ed Edinfra. Inoltre, alberi di Natale luminosi da 3 metri saranno di ornamento in Corea, Shangai, Collinaia, Montenero, piazza Garibaldi e Antignano. Le consuete installazioni luminose a terra saranno collocate in piazza del Luogo Pio, piazza Attias e piazza Grande. In quest’ultima sarà installata la scritta luminosa I LOVE LIVORNO.

Il Natale nei quartieri

Una novità di quest’anno sarà l’iniziativa di animazione “Il Natale a casa tua” prevista da Fondazione LEM durante le festività natalizie in giro per i quartieri della città. Ben otto giorni di animazione in otto diverse location della città. La realizzazione è a cura di Kalofen Teatro /I chicchi d’uva Aps. A turno, i quartieri vedranno la presenza di un gruppo di aiutanti di Babbo Natale, con tanto di mini-slitta, che intratterranno grandi e piccini con gag, esibizioni sui trampoli e bolle di sapone, portando la magia del Natale in tutta la città. Di seguito la lista delle aree interessate dall’iniziativa e le relative date.

11/12/2023 – Quartiere Corea, zona PAM

12/12/2023 – Quartiere Shangai, zona via Poerio/via Fratelli Bandiera

13/12/2023 – Quartiere Pontino, piazza Garibaldi o piazza II Giugno

14/12/2023 – Quartiere Benci Centro, zona piazza XX Settembre

18/12/2023 – Quartiere Colline, zona Parco via Torino

19/12/2023 – Quartiere Salviano, zona via Costanza/via Piccioni

20/12/2023 – Quartiere Borgo, piazza Mazzini

21/12/2023 – Quartiere La Rosa/Ardenza Terra, zona via dell’Ardenza/Parco Lions

Gary Baldi Bros, fuochi d’artificio e dj set per il Capodanno di Livorno

Sarà ancora una volta la splendida cornice della Terrazza Mascagni ad ospitare il Capodanno di Livorno organizzato da Fondazione LEM con una proposta che punta a soddisfare tutti i gusti e ogni fascia di età. Ci saranno infatti i fuochi d’artificio che livornesi e visitatori hanno dimostrato di apprezzare moltissimo lo scorso anno, ma ci sarà anche un DJ Set a cura di The Cage e soprattutto ci saranno loro, i più amati dai livornesi, i Gary Baldi Bros, reduci dal grande successo di Straborgo 2023.

Quello che una band come i Gary Baldi Bros riesce a fare sul palco è quanto di più adatto per festeggiare in allegria l’arrivo del nuovo anno. Partecipare ad un loro show non è “solo” sentire musica e ballare, ma è come essere invitati a una festa. Luci, colori, costumi, video. Pur avendo background musicali variegati che spaziano dal rock, al pop, alla musica elettronica e molto altro, l’intesa artistica tra “i fratellini” è molto forte e ciascuno dei componenti porta il suo piccolo grande contributo. Quello che si crea, a loro piace chiamarlo Trockadance: una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90, il pop, il rock e qualcosa di nuovo. Un ingrediente segreto che si può comprendere solo vedendoli all’opera. Assistendo a un loro concerto si percepiscono subito le due anime del gruppo: quella musicale, una spinta continua verso la perfetta sonorità, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile. Una band unica nel suo genere, capace di trasportare il pubblico in un altro mondo. Uno show imperdibile fatto di musica ed energia. Una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare e, grazie al contributo dei numerosi video, anche da vedere. La composizione della band vede Emiliano Geppetti – voce, Michele Ceccarini – chitarra, Carlo Bosco – piano e synth, Valerio Dentone – basso, Raffaele Commone – batteria, Giacomo Parisi – percussioni.

Il programma del 31 dicembre alla Terrazza Mascagni comincerà alle 21.30 con il Warm Up Cage Dj Set, a seguire, dalle 23.00 alle 23.58 la prima parte dell’esibizione dei Gary Baldi Bros seguita, dalle 23.58 alle 00.30 da Countown + Fuochi. Per festeggiare il 2024, dalle 00.30 alle 1.30 la seconda parte dell’esibizione Dei GARY BALDI BROS e dalle 1.30 fino a chiusura il Cage Dj Set. Presenteranno la serata Martina Parigi e Leonardo Demi.

I fuochi d’artificio verranno sparati dai Bagni Pancaldi su gentile concessione dello stabilimento balneare. Le associazioni di volontariato forniranno supporto sanitario in collaborazione con il 118 e l’SVS sarà presente con il proprio medical truck per creare una zona di triage riscaldata.

Visibilmente soddisfatto il sindaco Luca Salvetti: “Era giusto concludere le ultime festività natalizie di questo mandato amministrativo confermando le scelte fatte negli anni passati, cercando di rendere ancora più bello il Natale – ha affermato il Sindaco – Abbiamo lavorato sulle certezze e i punti fermi di questi anni confermando la luminaria di cui l’Amministrazione si è fatta carico in toto nel periodo covid e poi per una parte importante negli anni successivi. Fondamentale è stata la collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, che ha permesso di montare in anticipo le luci in città che saranno accese da sabato 25 novembre. Abbiamo riproposto anche l’allestimento in piazza della Repubblica con la ruota panoramica e la pista sul ghiaccio, quest’anno con qualche novità, relativa alla disposizione, ma soprattutto all’impiego di otto giovani livornesi nelle attività lavorative del villaggio. Un’idea particolarmente interessante è stata quella del Natale nei Quartieri, novità di quest’anno”.

L’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo ha aggiunto: “L’investimento che abbiamo fatto è molto corposo. Siamo andati, infatti, a migliorare quello che era già stato fatto in passato, in particolar modo lo scorso anno. Un investimento pensato per la città, per l’attrattività turistica e anche per il commercio. È un segnale forte di attenzione che abbiamo voluto mettere nei confronti del centro città proprio per creare quell’atmosfera che poi possa portare le persone a vivere il Natale e a fare gli acquisti nel centro”.

Ha concluso la presentazione Adriano Tramonti responsabile eventi della Fondazione Lem dichiarando che: “Dopo l’estate più lunga del mondo abbiamo due mesi di festività natalizie!”.

