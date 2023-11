Home

Festività Natalizie 2023, sono di Avis Livorno i primi regali per i bambini della Pediatria di Livorno

21 Novembre 2023

LIVORNO, 20 novembre 2023 – Festività Natalizie 2023, sono di Avis Livorno i primi regali per i bambini della Pediatria di Livorno

Avis comunale di Livorno ha inaugurato la stagione dei regali per le festività natalizie del 2023 ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. Giochi, peluche e materiale da scrittura sono stati consegnati questa mattina ai piccoli pazienti donando soprattutto un sorriso e un attimo di spensieratezza.

“Ringraziamo Avis Livorno – dice il primario della Pediatria, Roberto Danieli – per la vicinanza da sempre dimostrata nei nostri confronti. I nostri bambini sono pazienti che per fortuna non hanno generalmente bisogno di trasfusioni, ma è sempre importante sensibilizzare alla cultura della donazione i piccoli e i loro genitori. Il materiale sarà sicuramente molto apprezzato dai bambini che nelle giornate di ricovero trovano, nel gioco e nel disegno, un’attività molto rilassante che può riavvicinarli alla loro normale vita scolastica o domestica. Si tratta di una esigenza ancora più importante per i nostri ospiti che vivono inevitabilmente con un po’ di timore i giorni di ricovero”.

In FOTO il primario della Pediatria, Roberto Danieli, con la coordinatrice Elena Wust e una rappresentanza di Avis Livorno.

