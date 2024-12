Home

Festività Natalizie, gli orari per esporre i rifiuti

20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024 Festività Natalizie, gli orari per esporre i rifiuti

Invito a prestare attenzione solo a qualche modifica di interesse per alcune aree/quartieri.

AAMPS informa che in occasione delle festività natalizie la raccolta dei rifiuti avverrà regolarmente e gli itinerari programmati non subiranno particolari modifiche. Previste solo alcune modifiche in alcune aree/quartieri. Segue il dettaglio delle attività:

Mercoledì, 25/12/2024

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Il calendario ordinario non prevede raccolte

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

LIVORNO EST (colore indaco)

Carta-cartone: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

LIVORNO NORD (zona rossa)

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

LIVORNO SUD (colore blu)

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Carta-cartone: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

Giovedì, 26/12/2024

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

LIVORNO EST (colore indaco)

Indifferenziato: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

LIVORNO NORD (zona rossa)

Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

LIVORNO SUD (colore blu)

Il calendario ordinario non prevede raccolte

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Indifferenziato: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Indifferenziato (Pentagono): servizio confermato nelle ore serali (esporre i rifiuti entro le ore 19.30 dello stesso giorno). Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che:

– l’attività di spazzamento sarà attiva su tutto il territorio comunale (seppur concentrata nelle ore mattutine);

– le Squadre di Pronto Intervento saranno attive nelle aree Pentagono e Centro Allargato, prestando particolare attenzione alla pulizia intorno ai contenitori stradali;

– i Centri di raccolta in via Cattaneo e in via degli Arrotini e il Centro del Riuso creativo, sempre in via Cattaneo, risulteranno aperti martedì 24/12 con orario 8.00-13.00 e chiusi mercoledì 25/12 e giovedì 26/12.

Invitiamo i cittadini a prestare la necessaria attenzione al corretto conferimento dei rifiuti anche per contribuire a mantenere pulite le strade/piazze. Ringraziamo anticipatamente per la consueta collaborazione.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586-416.350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it, facebook/instagram/APP (“Aamps Livorno”).