Home

Provincia

Festività natalizie, i controlli dei carabinieri in provincia di Livorno

Provincia

26 Dicembre 2023

Festività natalizie, i controlli dei carabinieri in provincia di Livorno

Livorno 26 dicembre 2023 – Festività natalizie, i controlli dei carabinieri in provincia di Livorno

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno in questi giorni di festività natalizie sono stati impegnati a svolgere servizi di controllo del territorio nell’ottica di assicurare una cornice di sicurezza ai residenti ed i turisti.

Numerose pattuglie dislocate su tutta la provincia hanno garantito il presidio del territorio e gli interventi a favore della cittadinanza.

I controlli sono stati anche mirati alla sicurezza stradale, al contrasto all’abuso di sostanze alcoliche ed all’assunzione di stupefacenti.

In tale ambito, nel centro di Cecina, in piena notte; i carabinieri hanno fermato e controllato una 27enne trovandola in possesso di circa 1,5 gr di cocaina; per la giovane i militari hanno proceduto alla segnalazione alla Prefettura di Livorno.

I militari di Venturina Terme in via delle Volpaiole di Campiglia Marittima, in orario notturno; hanno controllato un ciclomotore condotto da un 43enne trovandolo in possesso di 2,7 gr di hashish. Gli accertamenti sul posto hanno altresì consentito di verificare che l’uomo era sprovvisto di patente e pertanto i carabinieri lo hanno anche sanzionato ai sensi del Codice della Strada.

A Piombino, i carabinieri di Stazione di Piombino Portovecchio hanno denunciato in stato di libertà un 29enne di origini moldave residente in zona per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti a fermare l’uomo in via Cellini avendolo notato, alla guida di un’auto, compiere una manovra azzardata ed a forte velocità.

I militari hanno notato fin da subito che il giovane palesava una chiara alterazione psicofisica e pertanto lo hanno invitato a sottoporsi all’accertamento con alcoltest.

L’uomo, però, si è dimostrato fin da subito poco collaborativo rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti venendo così denunciato all’Autorità Giudiziaria per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari circa l’assunzione di bevande alcooliche e sostanze psicotrope”.

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno intensificato la vigilanza, in particolare nel centro di Portoferraio e nella zona orientale dell’isola, predisponendo mirati controlli volti alla sicurezza stradale ed a prevenire e reprimere l’uso di droghe e l’abuso di alcolici.

Sono stati predisposti posti di controllo nelle ore notturne all’esito dei quali i carabinieri hanno controllato 37 persone, 29 autoveicoli nonché diversi soggetti destinatari di misure cautelari/di prevenzione.

Nel corso dei controlli un 32enne è stato sorpreso alla guida con i sintomi relativi alla recente assunzione di sostanze alcoliche; sottoposto all’esame etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1. 07 gr/l e pertanto è stato deferito in stato di libertà e la patente è stata immediatamente ritirata.

I militari sono anche intervenuti a seguito di diverse segnalazioni di privati cittadini relative ad un bar di Porto Azzurro, dove; il titolare, abusando degli istrumenti elettronici sonori a sua disposizione, arrecava disturbo al vicinato.

Nell’ambito del servizio i militari hanno inoltre segnalato 2 persone alla Prefettura di Livorno; un 20enne ed un 35enne, entrambi elbani, perché trovati in possesso, rispettivamente, di 1.6 grammi di hascisc e 2.5 grammi di cocaina per uso personale. Contestate diverse contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 6.500 euro.

I servizi straordinari di controllo proseguiranno su tutta l’isola nei prossimi giorni ed in concomitanza con le festività di fine anno. L’obiettivo è quello di sempre; garantire un’adeguata cornice di sicurezza per tutti i cittadini in un particolare periodo dell’anno quale quello delle festività natalizie, anche nella considerazione della maggiore presenza di persone. Un Natale ed un Capodanno sicuri sia a favore dei residenti che dei turisti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin