Festività natalizie Livorno: ruota panoramica, mercatini, animazione, concerti e capodanno

5 Dicembre 2025

Festività natalizie Livorno: ruota panoramica, mercatini, animazione, concerti e capodanno

Livorno 5 dicembre 2025 Festività natalizie Livorno: ruota panoramica, mercatini, animazione, concerti e capodanno

Festività natalizie 2025. Ruota panoramica, luminarie, mercatini, animazione in centro città e nei quartieri, concerti e Capodanno alla Terrazza Mascagni

Livorno, 4 dicembre 2025 – Con dicembre hanno inizio gli eventi dedicati al Natale che animeranno tutto il mese. La città, come di consueto, sarà allietata dalla luminaria, simbolo di festa e allegria, arricchita da alberi giganti, decori e installazioni. I mercatini, emblema del Natale, saranno numerosi in città e nei quartieri, oltre a concerti, eventi e attrazioni per grandi e piccini.

Tutte le numerose iniziative sono state presentate questa mattina a Palazzo Comunale dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e dal coordinatore del Lem Adriano Tramonti.

Di seguito una carrellata delle iniziative natalizie.

La Ruota panoramica

In piazza della Repubblica è tornata la grande Ruota panoramica che, dall’alto dei suoi 27 metri, permette di gettare uno sguardo suggestivo sul centro città. Con i suoi giochi di luce serali è stata molto apprezzata dai livornesi, permettendo scatti inediti, in particolare dalla prospettiva di via Grande.

La luminaria

La luminaria di quest’anno è stata allestita a seguito di una manifestazione di interesse rivolta da Fondazione LEM ai Centri commerciali naturali e ai commercianti di una stessa strada interessati all’allestimento. L’obiettivo era quello di facilitare, attraverso il raggruppamento dei soggetti interessati, la relazione e il confronto tra gli esercenti e la ditta Neon Tecnica di Pisa incaricata della realizzazione. L’investimento di Fondazione LEM per conto del Comune ammonta a 70.000 euro (più iva) a cui si aggiungono i contributi dei commercianti.

Sono previsti addobbi e festoni luminosi a led: si tratta, dunque, di allestimenti a basso consumo.

Le strade illuminate sono: via Grande, via Ricasoli, via Magenta, corso Amedeo, via Marradi, via Cambini, zona mercatale 1 (via del Giglio, via del Cardinale, via Buontalenti, via Santa Fortunata, piazza Cavallotti), zona mercatale 2 (piazza Cavour, più scali), via Garibaldi, Colline, via Roma, Borgo San Jacopo, Fiorentina, via Pisana, Coteto, Ardenza, Antignano, via Gazzarrini. Installazioni nelle piazze: piazza Luogo Pio, piazza Grande, piazza Attias. Installazione alberi led: quartiere Shangai, quartiere Corea zona Pam, Antignano, Collinaia. Sarà installato in questi giorni un albero di Natale alto 6 metri in piazza XX Settembre, è in corso di allestimento l’albero in piazza Grande offerto dalla ditta Abate e l’albero ai Quattro Mori offerto dalla ditta Edinfra.

Mercati straordinari in centro

Lunedì 1-8-15-22-29 dicembre 2025 con orario 07.00-14.00 (compreso accesso e sgombero).

Via S.Giulia/via Del Giglio:

Domenica 7-14-21-28 dicembre 2025 con orario 07.00-19.00 (compreso accesso e sgombero).

Mercato di piazza Cavallotti:

dal 6 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 ( comprese le domeniche 7-14-21-28 dicembre 2025 e 4 gennaio 2026 ) con orario 05.30/19.00 (compreso accesso e sgombero).

Aperture straordinarie del mercatino del venerdì

Il mercatino, oltre ai consueti appuntamenti del venerdì, si terrà nelle seguenti domeniche: 7, 14, 21 e 28 dicembre. Prevista anche un’apertura straordinaria per l’8 dicembre.

Inoltre ogni domenica il mercatino del venerdì, dalle 8 alle 15 sarà allietato dalla presenza di Babbo Natale a cui i bambini potranno consegnare la letterina e in cambio riceveranno un piccolo dono. L’8 dicembre ci sarà animazione.

Mercato delle Vettovaglie

Orari di apertura

Lunedì 8 dicembre dalle 8 alle 19

20/21/22/23 dalle 7 alle 18

24/27/31 dalle 7 alle 15

Nei giorni del 20 e 27 il mercato sarà aperto anche dalle 18 alle 23.

L’8 dicembre alle ore 17.30 sarà inaugurata la luminaria del mercato e della facciata delle scuole elementari Benci, quest’anno particolarmente suggestiva, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo. Nella stessa giornata, dalle 15 alle 19 è previsto un torneo di burraco aperto a tutti. La quota di iscrizione ammonta a €5 e l’incasso sarà devoluto a sostegno dei progetti Unicef per i bambini.

Per prenotazioni 328 1667291

Unicef sarà presente al mercato con un banchetto.

Mercatino di Natale in Fortezza Nuova

Nei giorni 7 e 8 dicembre, dalle ore 10 alle 19 la Fortezza Nuova ospiterà il Fortezza Market Days. Oltre 50 espositori tra artigiani, produttori locali, creativi, associazioni e piccole realtà.

Il mercatino di Natale avrà uno spazio complementare dedicato ai bambini gestito dal Koala Ludo.

Il mercatino di Natale sarà ad ingresso gratuito.

Mercato natalizio in piazza Grande

Nei prossimi giorni aprirà i battenti il mercatino di Natale in piazza Grande. 24 casette di legno a tema natalizio saranno installate nella piazza lato palazzo Grande. Un caratteristico villaggio, con tappeti rossi e animazione. In vendita oggetti natalizi, dolciumi e artigianato. Parco attrazioni In piazza della Repubblica, durante il periodo natalizio, sarà allestito un parco attrazioni per bambini. Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti E’ aperto da novembre il Villaggio di Natale organizzato dalla Proloco in compartecipazione con il Comune di Livorno.Ingresso da viale della Libertà.Il Villaggio sarà aperto fino al 6 gennaio 2026 secondo il calendario di aperture e orari indicati nel dettaglio sul sito ufficiale dell’organizzazione www.villaggiodinatalelivorno. it Come ogni anno vi è un’ampia area a ingresso libero aperta tutti i giorni riservata al mercatino natalizio, food, giostre, e animazione.Il sabato, domenica e festivi cavalli e pony, attività a cura di Giacche Verdi Livorno.Il pezzo forte è la casa di Babbo Natale (questa a pagamento) di ben 450 mq, completamente arredata, e a disposizione dei più piccini, di famiglie e scolaresche, con tanti laboratori e divertimenti.Prezzi della Casa di Babbo Natale: i bambini sotto i 2 anni non pagano; bambini + di 2 anni 7 euro adulti 8 euro, ridotto over 65 7 euro, pacchetto famiglia (2 adulti+2 bambini 27 euro), scuole (solo su prenotazione) 6 euro; ridotto comitive + 10 persone 7 euro; ridotto comitive + di 20 persone (solo su prenotazione) 6 euro.I biglietti si possono acquistare sul posto oppure online sulla piattaforma Ticketgate Mostra su Giovanni Fattori a Villa Mimbelli

La mostra a dicembre sarà aperta, oltre che nei consueti giorni, sempre con orario 10-19:

lunedì 8 dicembre

lunedì 29 dicembre

lunedì 5 gennaio

Ugualmente aperta nei giorni di festa (Natale, Santo Stefano, 1 gennaio e 6 gennaio)

Dal 2 dicembre all’11 gennaio sarà chiusa solo lunedì 15 dicembre e lunedì 22 dicembre.

Mostra Vernacoliere Museo della Città

E’ iniziata a novembre “Il Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant’altro” al Museo della Città.

La mostra è promossa dal Comune di Livorno insieme alla Fondazione Lem.

In esposizione oltre 300 locandine che coprono tutta la storia del celebre periodico di satira in vernacolo livornese, dal 1982 al 2025.

La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta fino al 18 gennaio 2026 dal martedì alla domenica in orario 10.00-19.00.

Ogni sabato, per tutta la durata dell’esposizione, fino al 17 gennaio, si terranno incontri con disegnatori ed editorialisti che parleranno della loro esperienza per il Vernacoliere. I disegnatori realizzeranno dal vivo alcuni bozzetti dei loro personaggi più iconici, per condividere con il pubblico come prende vita e si sviluppa l’idea creativa.

Acquario

Apertura speciale dal 6 all’8 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio incluso.

I bambini e i ragazzi che visiteranno l’Acquario dal 6 fino a poco prima di Natale potranno portare una lettera per Babbo Natale e riceveranno un omaggio dalla casa editrice Sillabe.

A spasso con la tartaruga: un’animazione che si terrà tutti i giorni alle 10.30 e dura circa un’ora; è inclusa nel biglietto d’ingresso.

Autobus gratuiti

Nelle domeniche di dicembre 7, 14, 21 e lunedì 8 le corse in autobus e in funicolare saranno gratuite.

Regalo sospeso

Torna anche quest’anno il “regalo sospeso” iniziativa pensata per donare un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà. L’iniziativa per raccogliere i regali ha avuto inizio a novembre e si concluderà domenica 21 dicembre. I regali verranno poi ritirati e consegnati ai destinatari attraverso organizzazioni del Terzo Settore. Hanno aderito negozi di giocattoli, librerie e cartolerie.

Feste organizzate dai Consigli di Zona

Consiglio di zona 1: il 14 e il 15 dicembre iniziative in piazza Fratelli Bandiera e in via Stenone nel quartiere Shangai. Lunedì 15 dicembre si terrà l’evento “Christmas for Peace” con il seguente programma: sfilata dei bambini e delle bambine della scuola primaria Campana e della scuola secondaria di primo grado Fermi, con partenza alle ore 9.45 circa dai rispettivi plessi passando poi per via Stenone, via Giolitti, via Fratelli Bandiera, via Paretti, via Bixio, via Menotti con ritorno in via Stenone. Nella piazzetta anfiteatro di Shangai: con la partecipazione anche dei bambini e delle bambine della Scuola dell’infanzia Pippicalzelunghe Flash Mob per la pace, esposizione dei lavori dei bambini ed altri momenti musicali.Sempre nell’anfiteatro giocoliere e saltimbanco. Il termine è previsto per le 12.30 circa.

Presso il centro inclusivo “Pian di Rota” (ex asilo) in via delle Sorgenti 269 è possibile visitare la casa di Babbo Natale aperta dal 15 al 24 dicembre dalle ore 16 alle 19 con ingresso gratuito. Sabato 20 dicembre sarà presente Babbo Natale.

Il Consiglio di Zona 2 organizzerà domenica 21 dicembre una festa in piazza Garibaldi.

Il Consiglio di Zona 3 illuminerà piazza San Pietro e Paolo.

Concerti di Natale e Capodanno

La Fondazione Goldoni ha organizzato, come di consueto, il concerto di Natale in Cattedrale, il giorno venerdì 19 dicembre alle ore 21.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Giovedì primo gennaio 2026 alle ore 18.00, si terrà il concerto di Capodanno al Teatro Goldoni a cura dell’Istituto Musicale Mascagni.

Domenica 21 dicembre alle ore 21, in Cattedrale, nell’ambito della Rassegna di Polifonia si potrà assistere al Concerto di Natale. L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti.

Domenica 14 dicembre alle ore 21 concerto di Natale di Charpentier nell’ambito del Festival di Musica Barocca, al Santuario di Montenero. Ingresso gratuito

Giovedì 18 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Ferdinando si terrà il concerto Selva Morale e Spirituale di Monteverdi nell’ambito del Festival di Musica Barocca.

Villaggio della Fiamma Olimpica

Venerdì 12 dicembre sarà allestito in piazza della Repubblica il Villaggio della Fiamma Olimpica dove alle 19.30 sarà acceso il braciere.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 17.