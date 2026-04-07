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Cronaca

Festività pasquali, maxi piano sicurezza dell’Arma tra città, costa ed Elba

Cronaca

7 Aprile 2026

Festività pasquali, maxi piano sicurezza dell’Arma tra città, costa ed Elba

Durante le festività pasquali, contraddistinte da un incremento dei turisti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno approntato servizi straordinari di controllo del territorio al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori su tutta la provincia.

In linea con le disposizioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, le pattuglie in servizio esterno sono state capillarmente dislocate su tutta la provincia garantendo il presidio del territorio e gli interventi a favore della cittadinanza.

Ad integrazione di tali dispositivi e nei giorni di maggiore afflusso, pattuglie appiedate dell’Arma sono state impegnate nei vari centri storici con servizi di vigilanza sui luoghi di culto in concomitanza con le più importanti celebrazioni, nei lungomare in prossimità degli esercizi pubblici ed i locali notturni del centro cittadino labronico e nei quartieri oggetto di maggiore affluenza, quali Terrazza Mascagni e lungomare, Romito e la zona litoranea di Antignano, via Grande, via Ricasoli, piazza Cavour e nelle aree prospicenti il Terminal crociere.

Per quanto riguarda le altre zone ad elevata vocazione turistica della Costa degli Etruschi, oltre al centro cittadino di Cecina, sono stati attivati dispositivi appiedati presso il lungomare di Marina di Cecina, e sul lungomare di Marina di Castagneto Carducci.

Sono stati inoltre incrementati i servizi di prossimità per prevenire e gestire ogni tipo di emergenza, anche nell’area centrale e del lungomare di Piombino, nonché in Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo e Sassetta.

In occasione della Pasquetta, è stata assicurata la proiezione esterna delle pattuglie negli orari a cavallo del pranzo e durante l’arco pomeridiano, attenzionando, in particolar modo, le località di maggiore afflusso turistico, quali: Golfo di Baratti, Parco di Rimigliano, Perelli, Quagliodromo, Parco della Sterpaia, Torremozza, Carbonifera e Mortelliccio, nonché i parchi “Archeologico di Populonia/Baratti” e “Archeominerario” di San Silvestro.

Nel corso della settimana pasquale, anche i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno intensificato la vigilanza nel territorio della giurisdizione, in particolare con pattuglie appiedate nel centro storico di Portoferraio e calata Mazzini, a Marciana presso Campo all’Aia, in piazza Matteotti a Porto Azzurro e nel centro storico di Capoliveri nonché presso la nota spiaggia della Biodola, presso le residenze Napoleoniche e nell’area di Cavo, senza tralasciare i controlli nelle zone periferiche orientali dell’Isola con servizi automontati. L’attenzione dei carabinieri è stata dedicata con servizi dinamici e stazionanti anche presso l’aeroporto “La Pila” che ha riaperto le tratte aeree da e per Milano Pisa e Firenze.

Il battello pneumatico dell’Arma è stato impegnato nella vigilanza lungo la fascia costiera isolana ed in particolar modo nello specchio marino prospicente i suddetti centri abitati.

Particolare attenzione è stata riservata ai controlli stradali, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, intensificando la prevenzione e il contrasto allo spaccio di stupefacenti ed alla guida sotto assunzione di alcolici. Incrementati servizi e controlli presso gli hub e le fermate dei trasporti pubblici comunali ed intercomunali della provincia quali autostazioni, stazioni ferroviarie e nelle aree di imbarco dei traghetti.

L’attività preventiva effettuata nel territorio, tesa a rendere più efficace il sistema di presidio e controllo è stata adeguata alle crescenti esigenze della società impiegando sistemi operativi che avvicinino i Carabinieri alla gente, condividendo, quotidianamente, le richieste di sicurezza di volta in volta espresse (cd. contatto con la gente), mediante criteri di vigilanza che consentano un rapporto costante di controllo anche dei quartieri e rioni, volto alla prevenzione dei reati. Il contatto con la cittadinanza è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia tra Carabinieri e popolazione (cd. carabiniere di prossimità) nonché manifestare la presenza dell’Arma all’esterno per dare sicurezza alla popolazione, ponendo le basi per la costruzione di un solido rapporto di fiducia e di collaborazione carabinieri cittadino e creare il clima di fiducia adeguato al fine di rendere il servizio più efficace. I servizi sono stati disposti nell’ottica di incremento dell’attività di prevenzione tesi alla prioritaria e conseguente riduzione di reati in tutta la provincia, ed in particolare nelle aree interessate.

I servizi straordinari di “prossimità” e controllo proseguiranno anche durante l’intero periodo dei prossimi ponti e si concentreranno in particolar modo nella fascia oraria pomeridiana e serale, in cui il personale dell’Arma continuerà ad effettuare una vigilanza automontata ed anche appiedata dei centri cittadini di tutta la provincia labronica, in un’ottica sia di prevenzione che di incremento di sicurezza percepita, anche nella considerazione della maggiore presenza di persone. Una Pasqua e una Pasquetta sereni sia a favore dei residenti che dei turisti.