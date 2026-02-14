Home

14 Febbraio 2026

Festoso clima carnevalesco con la Banda cittadina in piazza Grande

Livorno 14 febbraio 2026 Festoso clima carnevalesco con la Banda cittadina in piazza Grande

Il 15 febbraio, dalle 15:00 alle 17:00, la Banda Città di Livorno animerà il pomeriggio tra piazza Grande e i portici di via Grande con un’esibizione musicale dal vivo, itinerante e coinvolgente, pensata per accompagnare cittadini e visitatori in un clima festoso e carnevalesco.

Un percorso musicale tra brani popolari e internazionali, senza palchi né barriere, per vivere la musica da vicino e trasformare la città in un grande spazio di condivisione.

I livornesi sono invitati ad aggiungersi in coda alla sfilata, seguendo la Banda lungo il percorso e diventando parte attiva della festa.

Evento gratuito, aperto a tutti, organizzato grazie al patrocinio gratuito del Comune di Livorno.

Banda Cittadina ricorda che è pronta ad accogliere chiunque sappia suonare uno strumento o voglia fare pratica leggendo uno spartito: contatti e informazioni su www.bandacittadilivorno.it