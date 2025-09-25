Home

Fi-Pi-Li a pagamento anche per gli automobilisti, Landi (FdI): “Follia del PD”

25 Settembre 2025

“Non bastava l’ipotesi – già assai discutibile – del pedaggio per i mezzi pesanti sulla FI-Pi-Li. Il Pd rilancia proponendo di far pagare tutti gli automobilisti che la percorrono. Una follia, lanciata ieri dal sindaco Dem di Pontedera, che permetterebbe alla regione di fare cassa. E lo farebbe andando a frugare nelle tasche di migliaia di cittadini livornesi, e non solo, che la percorrono, ad esempio, per lavoro o per andare negli ospedali di Pisa e Firenze. Un danno economico che si sommerebbe ai disagi che i ‘dannati della FI-PI-LI’ vivono ogni giorno”.

Così Marco Landi, consigliere regionale di FdI e candidato alle prossime elezioni commentando la proposta avanzata dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi di introdurre sulla FI-PI-LI un bollino di pedaggio come accade in alcuni paesi del centro Europa.

“Su una cosa sono d’accordo con l’esponente del Pd. Riprendo testualmente le sue parole: un’opera pensata male, costruita peggio, gestita prima in maniera disastrosa per diventare poi un pozzo senza fine di fondi pubblici inghiottiti dagli infiniti cantieri che si affannano a mantenere l’arteria sopra il limite minimo della decenza. Una candida ammissione di responsabilità. Perché, è utile ricordarlo, a governare in Toscana è stato sempre il Pd”, ha concluso Landi.