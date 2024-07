Home

Attualità

Fi-Pi-Li a pagamento, Giani attacca i consiglieri PD

Attualità

30 Luglio 2024

Fi-Pi-Li a pagamento, Giani attacca i consiglieri PD

Livorno 30 luglio 2024 – Fi-Pi-Li a pagamento, Giani attacca i consiglieri PD

Giani denuncia ostacoli corporativi per Toscana Strade

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, critica duramente le “resistenze corporative” che stanno bloccando la nascita di Toscana Strade nel consiglio regionale. Giani accusa alcuni consiglieri del PD di essere influenzati dalle pressioni degli autotrasportatori, rallentando così la creazione della nuova società destinata a risolvere i problemi della FiPiLi, inclusa l’introduzione di una terza corsia e il pedaggio per i mezzi pesanti.

Durante un’intervista a Lady Radio, Giani ha espresso la sua frustrazione per i ritardi, indicando che la giunta ha approvato il piano lo scorso settembre, ma il consiglio regionale non ha ancora dato il via libera.

Giani è esasperato dagli ingorghi sulla FiPiLi e insiste sulla necessità di prendere decisioni impopolari per il bene della regione, nonostante le minacce degli autotrasportatori riguardo al pedaggio. Il pedaggio, pari al 70% di quello della A11, è ritenuto fondamentale per finanziare la nuova società e le infrastrutture necessarie.