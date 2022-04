Home

Fi-Pi-Li a pagamento, la Regione chiarisca intenzioni

24 Aprile 2022

24 aprile 2022

Gli esponenti della Lega, Marco Landi ed Elena Meini: intervengono sulla Fi-Pi-Li a pagamento ribadendo il loro no

“Se, come ha dichiarato il presidente Giani non più tardi di due mesi fa, non è mai stato preventivato; perché si spendono più di centomila euro di soldi pubblici per uno studio di consulenza sull’analisi del traffico sulla Fi-Pi-Li e sull’eventuale pedaggio?

Delle due l’una: o lo studio è in parte inutile, oppure l’ipotesi di far pagare ai cittadini ed alle imprese il transito su questa tormentata strada è concreta.

Ed a questa ipotesi diciamo no. Invece di essere ringraziati per lo spirito di sopportazione che devono avere ogniqualvolta percorrono questa arteria, gli utenti saranno tenuti a pagare un ticket?”

