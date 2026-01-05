Home

Fi-Pi-Li chiusa per trasporto eccezionale

Livorno 5 gennaio 2026 Fi-Pi-Li chiusa per trasporto eccezionale

Chiusura temporanea nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026 per un tratto della superstrada Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), necessaria per consentire il transito in sicurezza di trasporti eccezionali diretti nell’area industriale di Stagno.

Il provvedimento scatterà dalle ore 22 alle ore 6 e interesserà il tratto compreso tra lo svincolo Livorno Aurelia–Stagno (km 77+000) e lo svincolo Livorno Porto (km 79+400). La chiusura riguarderà entrambe le carreggiate e entrambe le direzioni di marcia, sia verso Livorno sia verso Firenze.

L’intervento è legato a un’operazione di project cargo che prevede il trasporto di due silos industriali di grandi dimensioni, destinati a un impianto produttivo situato nell’area di Stagno. I manufatti presentano caratteristiche fuori sagoma particolarmente rilevanti, con un’altezza superiore ai 6 metri, una larghezza oltre i 5,5 metri e un peso complessivo superiore alle 100 tonnellate. Dimensioni che rendono indispensabile l’interruzione temporanea della circolazione ordinaria per garantire la sicurezza di utenti della strada e operatori impegnati nelle operazioni.

Durante la chiusura notturna, l’intero traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità ordinaria.

Sarà predisposta una segnaletica temporanea di preavviso e di indirizzamento lungo i percorsi alternativi, con l’obiettivo di limitare i disagi e assicurare condizioni di transito sicure.

Il coordinamento tecnico, logistico, operativo e autorizzativo dell’operazione è affidato a Tresia, società italiana specializzata in ingegneria logistica, spedizioni internazionali, project cargo e trasporti eccezionali, attiva a livello nazionale e internazionale nella gestione di operazioni complesse ad alto impatto infrastrutturale.

Le attività di trasporto su strada saranno invece eseguite da Autotrasporti Torri, operatore specializzato nella movimentazione di carichi eccezionali e fuori sagoma.

Gli utenti della strada sono invitati a programmare gli spostamenti tenendo conto della chiusura notturna e a prestare particolare attenzione alla segnaletica predisposta lungo i percorsi alternativi.

