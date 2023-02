Home

19 Febbraio 2023

Livorno 18 febbraio 2023 – Fi-Pi-Li, Cna : “Adesso anche l’ipotesi pedaggio per i bus”

Il presidente regionale di CNA NCC-Bus, Riccardo Bolelli, si è espresso sulla possibilità di far pagare il pedaggio anche agli autobus del trasporto persone sulla Fi-Pi-Li, sostenendo che le aziende di trasporto offrono un servizio sociale alle persone, come il trasporto di pensionati, studenti e pendolari, che non sono la fetta più ricca della popolazione. Bolelli ha sottolineato che se i bus dovessero pagare il pedaggio, questo costo ricadrebbe sui clienti, come già accade per l’ingresso nelle città d’arte, dove le aziende versano ogni anno 20 milioni di euro. Inoltre, i bus turistici non beneficiano del recupero delle accise per i carburanti. Bolelli ha inoltre evidenziato che la Fi-Pi-Li non offre servizi come le piazzole di sosta, le corsie di emergenza o gli autogrill, quindi l’aggiunta di un pedaggio sarebbe solo un ulteriore balzello per le aziende di trasporto già martoriate e per le fasce più deboli della popolazione.

