FI-PI-LI, “Giani deve pensare alla sicurezza, non a tassare chi lavora”

14 Aprile 2023

L'onorevole Tenerini (FI) sostiene pubblicamente la posizione delle associazioni degli autotrasportatori

Livorno 14 aprile 2023

“Sostengo pubblicamente la posizione delle associazioni degli autotrasportatori che domani si incontreranno a San Miniato per manifestare il loro disappunto sulla decisione di Giani di mettere il pedaggio per i mezzi pesanti sulla strada FI-PI-LI”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“Quella di Giani è scelta dannosa, che avrebbe conseguenze deleterie non tanto sul trasporto occasionale, ma soprattutto sul trasporto pendolare che riguarda i mezzi pesanti.

In prossimità degli snodi della FI-PI-LI sono infatti dislocate le aree industriali e artigianali. Ciò affinché fosse agevolato il trasporto abituale delle materie prime.

Mettendo il pedaggio a carico dei pendolari creeremmo un danno economico consistente alle ditte in primis, ma; anche ai consumatori finali ed all’economia in generale per l’aumento dei costi che ne deriverebbe”.

La Tenerini ha poi sottolineato: “Oggi Il trasporto è gravato dall’eccessivo aumento dei carburanti e delle materie prime, non possiamo aggiungere oneri.

Di norma, poi, si paga un pedaggio per avere un buon servizio. La FI-PI-LI è una strada eccessivamente trafficata, piena di cantieri e pericolosa, che necessita dei lavori promessi da Giani ma non a questo prezzo.

L’obiettivo del Governatore è dirottare i mezzi pesanti sulla Firenze Mare.

Questo proposito, però, non tiene conto del fatto che le strade secondarie che dalla Firenze Mare conducono alle aree industriali e artigianali dell’area sono interdette ai mezzi pesanti.

Di fatto i trasportatori si vedrebbero costretti a percorrere comunque la Fi-Pi-LI.

Ciò che può essere valutato è l’applicazione di una tassa “simbolica” onnicomprensiva che non gravi eccessivamente sugli autotrasportatori, naturalmente la FI-PI-LI, prima, deve essere sicura e degna. La proposta di Giani è da ritenersi non condivisibile e noi di Forza Italia la contesteremo con ogni mezzo”.

