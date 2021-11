Home

2 Novembre 2021

Fi-Pi-Li: incidente a Vicarello tra camion, traffico rallentato

Livorno 2 novembre 2021

Questa mattina intorno alle ore 08.30 è avvenuto un incidente stradale Incidente stradale sulla FI-PI-LI all’altezza di Vicarello nel Comune di Collesalvetti

Due sono i mezzi coinvolti nell’incidente stradale, un furgone e un tir

I conducenti sono usciti autonomamente dai loro mezzi e sono stati soccorsi dai volontari della Misericordia di Livorno e dell’SVS

A seguito dell’incidente si è verificato uno versamento carburante. e la strada strada tra interporto e Collesalvetti in direzione Firenze è stata chiusa.

Per agevolare l’apertura di almeno una corsia (attualmente bloccata da lunga coda) sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno con una squadra APS (auto pompa serbatoio) e in un secondo momento anche AG (auto gru) per liberare una corsia.

