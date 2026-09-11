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Fi-Pi-Li, la Giunta regionale dà il via libera a Toscana Strade

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11 Settembre 2026

Fi-Pi-Li, la Giunta regionale dà il via libera a Toscana Strade

Livorno 11 settembre 2026 Fi-Pi-Li, la Giunta regionale dà il via libera a Toscana Strade

La Giunta regionale toscana ha approvato all’unanimità la proposta di legge per costituire Toscana Strade.

La nuova società pubblica sarà interamente controllata dalla Regione Toscana. Il suo compito consisterà nel gestire, mantenere e modernizzare la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

La proposta passerà ora all’esame del Consiglio regionale. Successivamente, l’aula procederà alla votazione.

Una società dedicata alla Fi-Pi-Li

La Fi-Pi-Li rappresenta una delle arterie regionali più trafficate d’Italia. Ogni giorno percorrono i suoi 99 chilometri circa 50mila veicoli, tra automobili, camion e tir.

Secondo il presidente della Regione Eugenio Giani, la nascita di un soggetto specifico consentirà di garantire una manutenzione più adeguata e un potenziamento effettivo della strada.

«È necessario fare questo passo e dare vita a un soggetto specifico», ha dichiarato Giani. La società, ha aggiunto, dovrà occuparsi dell’efficienza e della sicurezza dell’arteria anche in prospettiva futura.

Il presidente ha sottolineato inoltre la necessità di superare una gestione limitata soprattutto alla manutenzione ordinaria. Toscana Strade dovrebbe invece programmare interventi più sostanziali e seguire lo sviluppo complessivo della Fi-Pi-Li.

Terza corsia e banchine più sicure

Il progetto regionale punta a potenziare la strada attraverso l’ampliamento della carreggiata. Nei tratti dove le condizioni lo consentiranno, la Regione prevede la realizzazione della terza corsia.

L’intervento potrebbe riguardare anche le banchine. L’obiettivo consiste nel garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e agli altri utenti della strada.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Filippo Boni definisce Toscana Strade una riforma cruciale per la viabilità toscana.

Gli interventi sui tratti più critici

Boni ha spiegato che la Regione ha già individuato alcuni interventi urgenti. I lavori riguarderanno i tratti più critici della Fi-Pi-Li e partiranno con il coinvolgimento diretto dell’amministrazione regionale.

In una fase successiva, Toscana Strade dovrebbe intervenire progressivamente sugli altri punti che presentano problemi o necessitano di adeguamenti.

La nuova società, secondo la Regione, permetterà di affidare a un unico soggetto la gestione diretta dell’arteria. Il percorso legislativo dovrà ora completarsi in Consiglio regionale.

Fi-Pi-Li, la Giunta regionale dà il via libera a Toscana Strade