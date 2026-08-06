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Fi-Pi-Li, Ruote Libere contro il pedaggio: «Prima la sicurezza, poi si potrà discutere di far pagare»

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6 Agosto 2026

Fi-Pi-Li, Ruote Libere contro il pedaggio: «Prima la sicurezza, poi si potrà discutere di far pagare»

Livorno 6 agosto 2026 Fi-Pi-Li, Ruote Libere contro il pedaggio: «Prima la sicurezza, poi si potrà discutere di far pagare»

Il possibile arrivo di nuovi finanziamenti statali per la messa in sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno viene accolto con favore da Ruote Libere, l’associazione che rappresenta imprese e operatori del settore dell’autotrasporto. Allo stesso tempo, però, l’organizzazione boccia con decisione l’ipotesi di introdurre un pedaggio per i mezzi pesanti prima che l’infrastruttura venga adeguata agli standard di sicurezza.

A esprimere la posizione dell’associazione sono il vicepresidente nazionale Alessandro Giannasi, imprenditore dell’autotrasporto della provincia di Lucca, e il vicepresidente di Ruote Libere Toscana Marco Panattoni.

Giannasi chiarisce subito che l’associazione non è contraria al pedaggio in linea di principio.

«Ruote Libere non considera il pedaggio un tabù. Se un domani la Fi-Pi-Li dovesse diventare una vera infrastruttura moderna, sicura, efficiente e dotata degli standard di un’autostrada, allora sarebbe legittimo aprire un confronto anche su una forma di contribuzione. Quello che riteniamo inaccettabile è pretendere di far pagare oggi una strada che, purtroppo, tutti conosciamo per le sue criticità».

Secondo il vicepresidente nazionale, il problema è lo stato attuale della superstrada, caratterizzata da numerose criticità che, a suo giudizio, non giustificherebbero l’introduzione di un pedaggio.

«Nessun autotrasportatore pretende di viaggiare gratis. Ma nessuno può chiedergli di pagare come un’autostrada una strada che, ancora oggi, autostrada non è. Percorriamo la Fi-Pi-Li ogni giorno e sappiamo bene cosa significa lavorare su quell’arteria: cantieri praticamente permanenti, restringimenti, code chilometriche, incidenti frequenti, lunghi tratti privi di corsia di emergenza e condizioni che troppo spesso non garantiscono la sicurezza che un’infrastruttura strategica dovrebbe assicurare».

Giannasi evidenzia inoltre come, quando possibile, molte imprese scelgano percorsi alternativi pur di evitare la Fi-Pi-Li, chiedendosi se questo sia davvero il momento opportuno per parlare di pedaggi.

Ruote Libere valuta invece positivamente l’annuncio dei 200 milioni di euro che il Governo potrebbe destinare alla messa in sicurezza della strada.

Per Marco Panattoni, ogni investimento rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non sarebbe ancora sufficiente.

«Ogni investimento destinato alla sicurezza è positivo e va salutato con favore. Ma è la stessa Regione Toscana ad affermare che non bastano e che servirebbero almeno 500 milioni di euro solo per i primi interventi strutturali. Se è così, significa che oggi la Fi-Pi-Li non possiede ancora i requisiti necessari per chiedere un ulteriore sacrificio economico a chi la utilizza quotidianamente per lavoro».

Secondo Ruote Libere il percorso dovrebbe essere inverso rispetto a quello ipotizzato.

«Prima si investe seriamente. Si eliminano le situazioni di pericolo, si realizzano le corsie di emergenza nei tratti in cui ancora mancano, si ammoderna la viabilità, si riducono gli incidenti e si garantisce finalmente un’infrastruttura all’altezza del ruolo strategico che collega Firenze, Pisa e Livorno. Solo dopo, e soltanto dopo, si potrà discutere serenamente dell’eventuale introduzione di un pedaggio. Fare il contrario significa chiedere un corrispettivo per un servizio che oggi semplicemente non esiste».

L’associazione richiama inoltre l’attenzione sul peso economico che il comparto dell’autotrasporto sostiene quotidianamente.

«Negli ultimi anni ogni volta che si parla di reperire risorse per infrastrutture e trasporti, il conto finisce sempre sulle spalle dell’autotrasporto. È una logica che respingiamo. Le imprese stanno già affrontando costi sempre più elevati: il prezzo del gasolio continua a rappresentare una delle principali voci di spesa, i pedaggi autostradali aumentano, crescono i costi dei mezzi, delle assicurazioni, del lavoro e degli adempimenti burocratici».

Nel comunicato viene infine ribadito il ruolo strategico della Fi-Pi-Li per l’intero sistema economico toscano.

«La Fi-Pi-Li è un’infrastruttura strategica non solo per la Toscana, ma per l’intero sistema logistico italiano, per il porto di Livorno, per le imprese manifatturiere e per migliaia di lavoratori che ogni giorno la percorrono. Gli investimenti necessari devono essere trovati nelle sedi istituzionali competenti, attraverso un confronto serio tra Governo, Regione ed Europa. Non si può scaricare ancora una volta il costo dei ritardi accumulati negli anni sulle imprese di autotrasporto».

Ruote Libere conclude sottolineando che il confronto sul pedaggio potrà essere affrontato soltanto quando la Firenze-Pisa-Livorno sarà realmente trasformata in un’infrastruttura moderna e sicura.

«Ruote Libere non dice no al pedaggio per principio: dice sì a una Fi-Pi-Li finalmente sicura. Quando questa infrastruttura offrirà gli standard di una vera autostrada, si potrà discutere di ogni soluzione. Ma chiedere oggi un pedaggio significherebbe far pagare agli autotrasportatori il prezzo di decenni di mancati investimenti. E questo non è accettabile».