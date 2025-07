Home

13 Luglio 2025

Livorno 13 luglio 2025 Fiab: “Basta Morti In Strada, basta alla cultura pro-auto che trasforma le nostre strade in piste da corsa”

Un altro tragico bollettino di guerra. Livorno piange la morte di un ciclista di 75 anni a Antignano, falciato mentre tornava a casa.

Solo poche ore prima, sempre sul lungomare, un diciottenne in motorino è stato gravemente ferito da un’auto.

Non sono “incidenti”, sono tragedie che si potevano e si dovevano evitare.

FIAB Livorno ( Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).dice #BastaMortiInStrada! Basta a una cultura pro-auto che trasforma le nostre strade in piste da corsa.

Basta alle manovre azzardate, ai cellulari e a ogni forma di distrazione al volante. Basta a una mentalità che vede pedoni e ciclisti come ostacoli, anziché come utenti legittimi e, soprattutto, vulnerabili.

La strada è un luogo che richiede rispetto e disciplina da parte di tutti, nessuno escluso. Ogni utente, al volante, in sella o a piedi, ha il dovere di osservare le regole e di agire con la massima prudenza.

La legge sull’omicidio stradale c’è e deve essere applicata con rigore, perché chi guida deve sapere che la sua condotta può avere conseguenze devastanti. È fondamentale che ogni caso venga perseguito con la massima serietà.

Chiediamo rispetto per la vita, per chi sceglie la bicicletta, per chi cammina. Chiediamo infrastrutture sicure, controlli efficaci e, soprattutto, un cambio di mentalità radicale. Le nostre strade devono tornare a essere luoghi di convivenza e non di morte. FIAB LIVORNO