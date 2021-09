Home

Fiab organizza una pedalata "Dal mare ai monti livornesi", come partecipare

9 Settembre 2021

Fiab organizza una pedalata “Dal mare ai monti livornesi”, come partecipare

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – FIAB Livorno

Cicloescursione domenica 12 settembre 2021

“Dal blu al verde: dal mare ai monti livornesi risalendo le vie d’acqua”

Livorno, 9settembre 2021

La ciclo escrursione è organizzata dalla FIAB Livorno nell’ ambito del progetto “Una Mappa di Comunità per i Monti Livornesi”

L’escursione è finanziata dall’Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana ai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Collesalvetti e realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni riunite in “Occhi sulle Colline” di cui FIAB Livorno “La Triglia in Bicicletta” fa parte.

Il RITROVO:

è fissato alle ORE 8:45 davanti alla Chiesa di San Jacopo in Acquaviva

Il percorso procederà sul lungomare verso Nord, poi via san Giovanni e Piazza della Repubblica da dove è visibile il Cisternino di Città. Si procederà verso l’antica via degli Acquedotti dove c’è il Cisternone fino alla stazione ferroviaria. Quicon una deviazione raggiungiamo le Terme del Corallo, poi proseguiremo fino a raggiungere i Bagnetti della Puzzolente e il Cisternino Pian di Rota: la Porta Nord della Riserva Naturale Regionale dei Monti Livornesi

Alle ORE 10 ca è previsto ingresso al cancello delle Terme del Corallo dove brevemente Gilda Esposito (di MOCA Future Design) ci parlerà del progetto Mappa di Comunità dei Monti Livornesi, dopo ci sarà una breve visita e descrizione della storia e degli sviluppi futuri del celebre stabilimento termale, a cura dei presidenti delle associazioni Reset e Terme del Corallo

Alle ORE 12.45 Pausa Pranzo in autonomia con pranzo al sacco, al Cisternino Pian di Rota, ci sono ampi spazi sul prato oppure in alternativa vicino c’è una trattoria

Lunghezza totale del percorso 15km ca, il percorso è pianeggiante tranne l’ultimo breve tratto in salita prima del Cisternino Pian di Rota, il Tipo di strada è asfalto e sterrato (2 km ca.), dove presente il percorso procede su pista ciclabile. La Bicicletta: è consigliata una bici da città, possibilmente con cambio. Si raccomanda che sia in perfetto stato e di munirsi di camera d’aria di scorta adatta alla ruota della propria bicicletta

Rientro previsto per il primo pomeriggio ORE 15:00 ca. alla stazione in piazza Dante, Livorno

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’ iscrizione, inviando una e-mail entro venerdì 10 settembre alle ore 23 all’ indirizzo mappamontilivornesi@gmail.com indicando: NOME, COGNOME , Socio o NON Socio FIAB

Il programma dettagliato della pedalata è disponibile al link seguente https://www.andiamoinbici.it/show/dal-blu-al-verde-dal-mare-ai-monti-livornesi-risalendo-le-vie-d-acqua

FIAB Livorno

Le capogite Graziella Rossini e Silvia Bontà

Cellulare: 3487732084

Email: fiablivorno@gmail.com

