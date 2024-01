Home

Provincia

Fiaccolata in ricordo di Francesca Citi nel sesto anniversario della sua scomparsa

Provincia

31 Gennaio 2024

Fiaccolata in ricordo di Francesca Citi nel sesto anniversario della sua scomparsa

Rosignano (Livorno), 31 gennaio 2024 –

A sei anni dalla tragica scomparsa di Francesca Citi, martedì 13 febbraio 2024 le strade di Rosignano Solvay si illumineranno nel suo ricordo.

Amministrazione Comunale, Commissione per le Pari Opportunità e Associazione Francesca Sono Io organizzano una fiaccolata itinerante per riflettere sul tema della violenza di genere e per non dimenticare quanto accaduto.

Quella tragedia, infatti, segnò profondamente tutto il Comune di Rosignano Marittimo e in special modo la comunità di Nibbiaia, dove Francesca viveva.

Scossi dall’accaduto, gli amici, i conoscenti e i parenti hanno dato vita all’Associazione Francesca Sono Io che da allora si è attivata con tante iniziative sul territorio per sensibilizzare i cittadini sulla tematica del femminicidio.

Il ritrovo per martedì 13 è previsto alle ore 17.30 di fronte alla chiesa di Santa Croce, in via Buccari, con la partenza del corteo alle ore 18.00.

La conclusione dell’iniziativa sarà nei pressi della panchina rossa installata al Centro Culturale Le Creste, dove si svolgerà un momento di riflessione in ricordo di Francesca Citi e di tutte le altre vittime della violenza di genere.

Si ricorda, inoltre, che come ogni anno, martedì 13 febbraio alle ore 16.30 sarà celebrata una S. Messa in memoria di Francesca presso la chiesa di Nibbiaia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin