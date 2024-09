Home

Cronaca

Fiaccolata in via Grotta delle Fate per commemorare le vittime dell’alluvione del 2017 (Video)

Cronaca

11 Settembre 2024

Fiaccolata in via Grotta delle Fate per commemorare le vittime dell’alluvione del 2017 (Video)

Livorno 11 settembre 2024 – Livorno ricorda le vittime dell’alluvione del 2017

Sono passati 7 anni da quella tragica notte del 10 settembre del 2017 quando a causa del maltempo persero la vita alcuni concittadini. Livorno li ha commemorati, le parole del sindaco Luca Salvetti e la fiaccolata in via Grotta delle Fate

Alluvione 2017, Salvetti sui tragici eventi e sui lavori ancora da terminare

Fiaccolata in via Grotta delle Fate per commemorare le vittime dell’alluvione del 2017