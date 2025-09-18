Fiaccolata per Gaza, Perini (FdI): “In scena il peggio del peggio….”

Home

18 Settembre 2025

Migliaia di cittadini hanno partecipato ieri sera, mercoledì 17 settembre, alla fiaccolata per Gaza organizzata in città con partenza da piazza Cavallotti e arrivo in piazza del Municipio. Una manifestazione che, secondo quanto riportato nel comunicato degli organizzatori, ha voluto denunciare “l’assalto finale dell’esercito israeliano a Gaza” e richiamare l’attenzione sul destino della popolazione civile palestinese.

Dietro lo striscione con la scritta “Siamo tutti palestinesi” si è snodato un lungo corteo di fiaccole accese, accompagnato da slogan e interventi che hanno chiesto “cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari e la tutela delle missioni internazionali attive nella Striscia”. Gli organizzatori hanno definito Gaza “il più grande lager a cielo aperto dalla seconda guerra mondiale”, accusando il governo israeliano di portare avanti un “piano di sterminio e deportazione della popolazione civile”, con la complicità dei governi occidentali.

Gli organizzatori della fiaccolata hanno inoltre chiesto un ruolo più attivo del Governo italiano nelle politiche di mediazione e pace, denunciando “l’indifferenza e la passività” delle istituzioni nazionali. Tra i punti chiave sollevati: la messa in sicurezza degli ostaggi, l’apertura di corridoi umanitari e lo stop al cosiddetto “genocidio in atto”.

Alla manifestazione non sono mancate però polemiche. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, attraverso un post pubblicato sui social insieme a una foto della fiaccolata, ha attaccato duramente l’iniziativa scrivendo: “Stasera a Livorno va in scena il peggio del peggio: PD, islamismo, omertà su crimini di Hamas e teoria gender”.

Un commento che ha acceso ulteriormente il dibattito attorno alla fiaccolata, evento che ha visto una massiccia partecipazione popolare ma che continua a dividere fortemente la politica e l’opinione pubblica.