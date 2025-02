Home

7 Febbraio 2025

Fiamme Gialle di Livorno: non solo controlli, ma anche cuore per il territorio, solidarietà oltre il servizio

Livorno 7 febbraio 2025 Fiamme Gialle di Livorno: non solo controlli, ma anche cuore per il territorio, solidarietà oltre il servizio

Oltre alle tante e variegate attività di servizio che le Fiamme Gialle di Livorno e di tutta la provincia svolgono quotidianamente sul territorio per il contrasto alle illegalità economico-finanziarie e di ogni genere, c’è anche un grandissimo lavoro svolto in favore del personale, delle famiglie, della cittadinanza e dei più bisognosi.

E così, per la prima volta, il Comando Provinciale labronico ha redatto un “bilancio sociale” per testimoniare anche questo tipo di attività, magari più silenziose ma assolutamente non meno importanti. Il bilancio riguarda quanto svolto nel decorso anno 2024.

Molteplici e variegate le iniziative realizzate:

eventi per raccolta fondi da dedicare ad iniziative di beneficenza o da devolvere ad Enti meritori;

decine di donazioni sangue realizzate in collaborazione con l’AVIS e l’ospedale di Livorno;

corsi formazione cd. “BLSD” (Basic Life Support Defibrillation) svolti con il fondamentale supporto di SVS Livorno, grazie ai quali decine di militari sono ora in grado di prestare un primo soccorso rianimatorio a cittadini in difficoltà;

attività di cd. “ pet therapy ” con le unità cinofile del Gruppo Livorno in visita presso il reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino;

concorsi letterari e fotografici;

attività di sviluppo culturale e sportivo.

Le attività in argomento, che trascendo i “consueti” servizi operativi per le quali il Corpo è più conosciuto, sono state possibili solo grazie al grande impegno, cuore e volontà dei tanti finanzieri in servizio a Livorno e provincia che hanno voluto dedicare parte del loro tempo a queste iniziative che trascendono il mero impegno operativo, ma che vanno in favore dei più deboli e bisognosi, dando così anche un concreto segno di attenzione e vicinanza al territorio.

Il tutto è riassunto in una brochure corredata di fotografie e descrizione dei vari eventi, clicca qui per aprire il pdf.

