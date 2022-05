Home

Cronaca

Fiamme in un appartamento in via Garibaldi (Foto e video)

Cronaca

7 Maggio 2022

Fiamme in un appartamento in via Garibaldi (Foto e video)

Livorno 7 maggio 2022

Paura in via Garibaldi per un incendio di un appartamento all’ultimo piano di un condominio

Le fiamme nell’appartamento si sono sviluppate intorno alle ore 07. 00 di questa mattina. A dare l’allarme alcuni vicini che hanno visto uscire del fumo dall’appartamento e sentito delle urla

Sul posto i vigili del fuoco , la Misericordia di Livorno, due pattuglie della polizia ed i vigili urbani per regolare il traffico.

Una volta sul posto fortunatamente i soccorritori non hanno trovato nessuno in casa, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme

L’Appartamento è inagibile cosi come la terrazza soprastante, la dinamica e le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamento

Le foto

Video

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin