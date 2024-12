Home

7 Dicembre 2024

Fiamme nella notte a Cecina, due camion a fuoco in contemporanea

Incendi a Cecina: notte di interventi per i Vigili del Fuoco di Livorno

Una notte movimentata per i Vigili del Fuoco di Livorno, chiamati a intervenire su due incendi in serie avvenuti a Cecina. Le fiamme si sono sviluppate intorno all’una di notte, coinvolgendo due mezzi pesanti in zone diverse della città.

Il primo incendio è stato segnalato in via Pasubio, nei pressi dell’impianto Enel, dove un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme. Quasi contemporaneamente, un secondo rogo ha interessato un altro veicolo presso il parcheggio della Coop in via Torres.

Grazie al tempestivo intervento del personale dei Vigili del Fuoco, i due incendi sono stati rapidamente domati, evitando ulteriori danni o conseguenze per le persone. Al momento, non risultano feriti né intossicati.

Le cause degli incendi non sono ancora state chiarite e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per determinare se i due episodi possano essere collegati o frutto di eventi indipendenti.

Restano alte l’attenzione e l’allerta per simili episodi che, oltre a causare danni materiali significativi, sollevano preoccupazioni sulla sicurezza pubblica