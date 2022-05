Home

10 Maggio 2022

Fiamme nella notte in un capannone a San Marco, intervengono i vigili del fuoco

Livorno 10 maggio 2022

Intorno alle ore 01. 30 i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti per un incendio all’interno di un capannone abbandonato in via Andrea de Pazzi

A dare l’allarme, alcuni residenti della zona che dopo aver sentito odore di bruciato si sono affacciati alle finestre ed hanno visto le fiamme uscire dal capannone

Il capannone andato a fuoco in via in via Andrea de Pazzi viene utilizzato come ricovero da alcune persone senza fissa dimora.

Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze della Svs di cui una con il medico del 118.

I vigili del fuoco, una volta sul posto si sono accertati che non vi fosse rimasto nessuno intrappolato all’interno del capannone ed hanno spento le fiamme Per fortuna non ci sono stati feriti, all’interno del capannone non era presente nessuno. Le cause che hanno innescato l’incendio non sono ancora note

