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Fiamme sul terrazzo: intervento rapido dei vigili del fuoco, evitato il peggio

Cronaca

3 Maggio 2026

Fiamme sul terrazzo: intervento rapido dei vigili del fuoco, evitato il peggio

Livorno 3 maggio 2026 Fiamme sul terrazzo: intervento rapido dei vigili del fuoco, evitato il peggio

Un incendio è divampato nella serata di sabato 2 maggio in un appartamento al quarto piano nella zona Ospedale a Livorno, mobilitando i vigili del fuoco del comando provinciale.

L’allarme è scattato intorno alle 20:45, quando le squadre sono intervenute con un’autopompa serbatoio (APS) e un’autoscala. Una volta sul posto, i pompieri hanno inizialmente valutato l’accesso dall’interno del vano scale, ma la porta dell’abitazione risultava chiusa e dall’interno non arrivava alcuna risposta. Per questo motivo è stato deciso di intervenire dall’esterno, utilizzando l’autoscala per raggiungere rapidamente il punto dell’incendio.

Le fiamme si erano sviluppate sul terrazzo dell’appartamento, coinvolgendo mobili e suppellettili, ma senza estendersi all’interno dell’abitazione. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi.

Successivamente è giunto sul posto il proprietario dell’immobile, con il quale è stato effettuato un controllo all’interno dell’appartamento per verificare eventuali danni o criticità. Fortunatamente non si sono registrati feriti né situazioni di pericolo per gli altri residenti dello stabile.

Non è stata necessaria alcuna evacuazione: la propagazione del fumo è rimasta contenuta e l’edificio è stato rapidamente messo in sicurezza.