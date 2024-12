Home

Cronaca

Fidal Livorno, il fitto calendario e premiazioni

Cronaca

19 Dicembre 2024

Fidal Livorno, il fitto calendario e premiazioni

Livorno 19 dicembre 2024 Fidal Livorno, il fitto calendario e premiazioni

Dopo l’elezione del Fiduciario del Gruppo Giudici Gare di Livorno Elisa Ammannati è arrivata da parte del nuovo Consiglio Regionale della Fidal la nomina del Delegato per Livorno della federazione d’atletica, si tratta del rinnovo della fiducia per Simone Francalacci, cecinese 52 enne dirigente del CG Atletica Costa Etrusca.

Con l’occasione visto che la stagione invernale da alcuni anni è molto ricca nella provincia per la presenza dell’impianto indoor della SEFi Fiere a Venturina la Fidal Livorno presenta il calendario invernale.

La stagione della pista indoor già citata si aprirà domenica 5 gennaio con una gara di salto in lungo per le categorie assolute per maschi e femmine, insieme ad una gara di alto per cadetti/e (14-15 anni), si replicherà al coperto con il Gran Premio indoor dei Giovani giunto all’edizione IV con gare di velocità, ostacoli e salti per “Ragazzi (12-13 anni) e Cadetti sabato 18 gennaio e 1 febbraio.

Il clou si avrà il 16 febbraio con la disputa del V Trofeo del Litorale Costa degli Etruschi, gara svoltasi per 4 volte a Cecina tra le rappresentative di Livorno, Costa degli Etruschi e ultimamente di Pisa, in versione outdoor e “spostata” da quest’anno in versione indoor a Venturina.

Quest’anno la gara sarà per Cadetti/e aperta a rappresentative provinciali della toscana e di fuori regione, ad oggi se Milano, Como-Lecco, Brescia, Pordenone che hanno confermato la loro presenza e Genova (ancora in forse) saranno ai “blocchi di partenza” la manifestazione d’atletica risulterebbe per valori in campo la seconda a livello under 16 indoor italiana. Per i lanci “assoluti” regionali il 9 febbraio il Campo Scuola Livornese Renato Martelli sarà la sede.

Da collocare in calendario ancora il campionato Provinciale Giovanile di Corsa Campestre richiesto da Piombino, mentre per l’attività scolastica a fine gennaio Livorno avrà la fase provinciale Studentesca di campestre.

In questi giorni la Fidal Livorno ha voluto consegnare due riconoscimenti “la lira d’argento” per il lavoro svolto a beneficio del “movimento atletico” in questi anni al livornese Pier Luigi Paolotti per oltre 50 anni Giudice di Gara ed alla riparbellina Monica Fiaschi dirigente del CG Atletica Costa Etrusca indispensabile figura nell’organizzazione di manifestazioni negli impianti della società di Sonia Falchetti.

nella foto Pier Luigi Paolotti premiato da Elisa Ammannati e Monica Fiaschi