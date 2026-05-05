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Fides Livorno protagonista ai Campionati Italiani Master: titoli, podi e conferme in tutte le categorie

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5 Maggio 2026

Fides Livorno protagonista ai Campionati Italiani Master: titoli, podi e conferme in tutte le categorie

Livorno 5 maggio 2026 Fides Livorno protagonista ai Campionati Italiani Master: titoli, podi e conferme in tutte le categorie

Fides Livorno protagonista ai Campionati Italiani Master: titoli, podi e conferme in tutte le categorie

Ottimi risultati per il Circolo Scherma Fides Livorno ai Campionati Italiani Master di sciabola, andati in scena a Riccione il 3 e 4 maggio, con i propri atleti protagonisti sia nelle prove individuali che nella competizione a squadre.

Nella giornata del 3 maggio, dedicata alle gare individuali, spicca la straordinaria prestazione di Giulio Paroli, che si conferma campione italiano nella categoria over 70, dominando la finale contro il padovano Zanellato con il punteggio di 10-3. Nella stessa gara, ottimo nono posto per Fabrizio Filippi.

Grande risultato anche nella categoria over 60, dove Alessandro Postorino conquista una meritata medaglia di bronzo grazie a una convincente vittoria per 10-3 sul forte Cafiero di Milano. Nella stessa categoria, buone prove per Alberto Feira e Attilio Ferrari, rispettivamente sesto e settimo, entrambi protagonisti di una gara solida che, per quanto espresso in pedana, avrebbe potuto portarli anche sul podio. Chiude al 18° posto Gustavo Defeo, penalizzato da un po’ di inesperienza ma comunque autore di una prova utile per il proprio percorso di crescita.

Nella categoria over 50, Leonardo Bertini centra l’ingresso nella top 16, risultato di rilievo considerando la sua recente esperienza nella disciplina: praticando la scherma da appena un paio di stagioni, sta progressivamente conquistando piazzamenti importanti in competizioni molto partecipate e di alto livello.

Al femminile, nella categoria over 60, Myako De Rose conquista un significativo terzo posto, arrendendosi soltanto in semifinale con il punteggio di 10-7.

Il 4 maggio spazio alle competizioni a squadre, dove il Fides Livorno si laurea vice campione italiano nella sciabola maschile categoria B con il quartetto composto da Leonardo Bertini, Alessandro Postorino, Alberto Feira e Giulio Paroli. Dopo la vittoria in semifinale contro il Petrarca Padova, gli atleti livornesi accedono alla finale per il titolo tricolore, dove cedono al forte Club Scherma Roma, conquistando comunque un prestigioso secondo posto.

Un bilancio decisamente positivo per la spedizione master del Fides Livorno, che si conferma una palestra completa e altamente competitiva in tutte le categorie, capace di esprimere atleti di valore e risultati di rilievo a ogni livello della scherma nazionale