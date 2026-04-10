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Fides Livorno protagonista ai Mondiali Giovanili di Scherma di Rio de Janeiro

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10 Aprile 2026

Fides Livorno protagonista ai Mondiali Giovanili di Scherma di Rio de Janeiro

Livorno 10 aprile 2026 Fides Livorno protagonista ai Mondiali Giovanili di Scherma di Rio de Janeiro

Si sono svolti a Rio de Janeiro i Campionati del Mondo di scherma Under 17 e Under 20, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale giovanile. Il Circolo Scherma Fides Livorno ha preso parte alla rassegna iridata con tre atleti – Anna Torre, Liza Takaishvili e Giovanni Pierucci – confermando ancora una volta la propria presenza ai massimi livelli della scherma mondiale.

Torre apre il Mondiale con un ottimo 23° posto

Il 2 aprile è stata Anna Torre a inaugurare la partecipazione del Fides Livorno nella prova di sciabola femminile Under 17. L’atleta ha iniziato con grande determinazione, chiudendo il girone con quattro vittorie e una sola sconfitta, risultato che le ha permesso di accedere direttamente al tabellone principale.

Nel primo turno ad eliminazione diretta ha superato la brasiliana Ana Fraga per 15-11, conquistando con autorità l’accesso al turno successivo. La sua corsa si è poi fermata contro la polacca Karolina Mejlun, che si è imposta di misura per 15-13 al termine di un assalto combattuto.

Torre conclude così con un eccellente 23° posto finale, risultato di grande valore al suo esordio in un Campionato del Mondo.

Takaishvili tra le migliori 32 nell’Under 20

Il 4 aprile è stata la volta di Liza Takaishvili, impegnata nel fioretto femminile Under 20. La schermitrice georgiana ha disputato un girone molto positivo, con cinque vittorie e una sola sconfitta (5-4), chiudendo al 27° posto provvisorio su 159 partecipanti.

Nel tabellone ad eliminazione diretta ha confermato il proprio valore: vittoria per 15-9 contro un’avversaria egiziana e successo al cardiopalma per 15-14 contro la turca Atmaca, che le è valso l’ingresso tra le migliori 32.

Il suo percorso si è interrotto contro la russa Chasovnikova, numero 6 del tabellone. Takaishvili chiude al 27° posto finale, risultando la migliore rappresentante della Georgia.

Pierucci chiude il Mondiale da miglior italiano

Il 5 aprile, giornata di Pasqua, è stato infine il turno di Giovanni Pierucci nel fioretto maschile Under 17, gara con 125 partecipanti. Reduce dall’argento agli Europei, il fiorettista del Fides ha affrontato un girone impegnativo, ottenendo quattro vittorie e due sconfitte, entrambe per 5-3.

Nelle eliminazioni dirette Pierucci ha cambiato passo: vittoria per 15-11 contro il turco Boz e netto successo per 15-5 sull’australiano Zhu, risultati che gli hanno garantito l’accesso ai migliori 32.

Il suo cammino si è concluso contro il canadese Budovskyi, numero 3 del tabellone, che si è imposto per 15-6. Pierucci termina così al 28° posto finale, risultando il migliore tra gli italiani in gara e confermando il proprio valore anche alla prima esperienza mondiale.

Un’esperienza di grande prestigio

La partecipazione ai Mondiali Giovanili di Rio de Janeiro rappresenta un’esperienza di grande prestigio per il Circolo Scherma Fides Livorno, che continua a dimostrare la propria capacità di competere con continuità nei principali appuntamenti internazionali, grazie alla supervisione dei responsabili di settore di fioretto e sciabola, rispettivamente Giuseppe Pierucci e Nicola Zanotti, e di tutto lo staff. Le prestazioni di Torre, Takaishvili e Pierucci confermano la qualità del lavoro svolto e offrono importanti prospettive per il futuro.