Home

Cronaca

Aree pubbliche

Fiera di Sant’Antonino, le modifiche alla viabilità

Aree pubbliche

11 Giugno 2022

Fiera di Sant’Antonino, le modifiche alla viabilità

Dalle ore 7 di domenica fino alla mezzanotte di lunedì

Livorno, 11 giugno 2022

Dopo due edizioni saltate a causa dell’emergenza sanitaria, domenica 12 e lunedì 13 giugno torna, nelle strade del quartiere Fiorentina, la tradizionale Fiera di Sant’Antonino.

Saranno 130 gli stand degli operatori, alimentari e non, che per due giorni saranno dislocati tra via Provinciale Pisana, piazza Ferrucci, piazza Barriera Garibaldi e via Garibaldi.

Per consentire lo svolgimento del mercato in condizioni di sicurezza, queste le principali modifiche alla viabilità che saranno in vigore dalle ore 7 di domenica 12 fino alla mezzanotte di lunedì 13 giugno (e comunque fino alla conclusione delle operazioni di pulizia da parte di Aamps):

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Provinciale Pisana compreso tra viale Ippolito Nievo e via Marco Mastacchi;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Sgarallino e piazza Ferrucci, in piazza Barriera Garibaldi, in piazza Francesco Ferrucci;

divieto di sosta con rimozione forzata in via S. Matteo (lato civici pari), via Martellini (lato civici pari), via Azzati (lato civici pari), via del Vigna nel tratto compreso tra via Pigli e via Provinciale Pisana (lato civici dispari);

divieto di transito, eccetto residenti, disabili e autorizzati, in via S. Matteo, via Martellini, via Azzati, via del Vigna (tratto compreso tra via Pigli fino a via P. Pisana);

direzione obbligatoria a sinistra (per i veicoli provenienti da via Provinciale Pisana) in via del Vigna all’altezza dell’intersezione con via Pigli;

senso unico di marcia nella corsia che collega largo del Mercato Ortofrutticolo con via Capocchi e in via Capocchi (direzione largo del Mercato Ortofrutticolo – via Capocchi);

divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito e in via Giordano Bruno nella corsia di accesso ai civici 13-15-17-19 eccetto veicoli diretti alle rimesse interne che potranno transitare in doppio senso di marcia;

doppio senso di marcia e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Giordano Bruno nel tratto compreso tra l’area di parcheggio e i civici 1-3-5-7-9, con divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli a due ruote.

Gli spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili, con indicazione del numero della specifica Autorizzazione per quanto riguarda gli spazi personalizzati, saranno spostati e ricavati nelle strade vicine.

I mezzi pubblici che abitualmente transitano nelle strade interessate dalla Fiera osserveranno itinerari alternativi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin