Home

Cronaca

Figli di no vax alla Biblioteca dei Ragazzi, Romiti presenta una interpellanza

Cronaca

24 Gennaio 2022

Figli di no vax alla Biblioteca dei Ragazzi, Romiti presenta una interpellanza

Livorno 24 gennaio 2022

“Giovedì 27 in Commissione “Cultura” sarà discussa una mia interpellanza dichiara Andrea Romiti (FdI) e continua

E’ nata da una domanda che mi ha posto un cittadino e che mi ha particolarmente scosso:

quale colpa ha mia figlia di 7 anni se io non mi sono vaccinato?

Mi ha raccontato che lui privo di Green pass è dovuto rimanere fuori e sua figlia uscita dalla Biblioteca dei Ragazzi; nel parco pubblico di Villa Fabbricotti, di proprietà comunale, piangeva spaventata e terrorizzata.

La Biblioteca dei Ragazzi è sempre stato un ambiente culturale dove i bambini possono istruirsi, giocare e crescere.

Sembra invece diventato un posto dove si fanno evidenti discriminazioni e i bambini vi escono traumatizzati”

“Il caso che il padre mi ha raccontato di sua figlia di soli 7 anni, capita a tutti gli altri figli dei non vaccinati.

Vengono fatti stare da soli all’interno della struttura, gli fanno scegliere i libri da soli

Sembra addirittura che gli facciano pure firmare il foglio relativo allo scambio e restituzione……

Un luogo di cultura che dovrebbe essere la casa della crescita e della formazione culturale delle nostre future generazioni; non è inclusiva, non è stata presa alcuna precauzione oppure soluzione per non discriminare questi bambini che hanno la “colpa” di essere figli di non vaccinati”.

Romiti conclude: “Di situazioni ingiuste in questo periodo dopo l’introduzione del Green Pass, ne vediamo molte, ma questa la trovo particolarmente iniqua, fatta sulla pelle dei bambini e nei luoghi di cultura e di crescita.

Nella mia interpellanza chiedo che l’Amministrazione organizzi la Biblioteca dei Ragazzi in sicurezza e armonia, senza che si possano generare traumi per bambini che non potranno essere accompagnati dai genitori sprovvisti del Green Pass.

Ci sono molte possibilità, come ad esempio allestire uno spazio all’esterno con scaffali di libri dove le dipendenti accompagnino personalmente i piccoli bambini nella scelta dei libri”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin