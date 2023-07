Home

13 Luglio 2023

Livorno 13 luglio 2023 – Filippo Creati – Nuovo colpo per Fides Livorno

FILIPPO CREATI

Classe 1998 nasce cestisticamente nelle giovanili Don Bosco Livorno con cui arriva alla C Gold ed alla serie B.

Serie B che ritrova a Moncalieri nell’annata 2017/2018.

Rientra a Livorno con Pielle Livorno l’anno successivo per rimanervi un triennio fino a fine stagione 2021, aumentando minutaggio e medie realizzative.

L’anno seguente raggiunge Marco ad Altopascio in C silver prima dell’ultima annata in C Gold con coach Pistolesi con medie in doppia cifra.

Le parole di Filippo: “Sono molto contento ed entusiasta di iniziare questo percorso con Fides, sia per il gruppo che si è venuto a creare, sia per la stima che ho nei confronti dello staff tecnico ed è per questo che ho intenzione di portare tutto quello che ho nel mio bagaglio cestistico a disposizione della società, allenatori e squadra.”

Le parole del presidente Magnani: “Siamo molto contenti di avere Filippo con noi.

Il giusto epilogo ad una unione che andava fatta.

Ci attendiamo molto da Filippo. Lo abbiamo riportato a casa e siamo certi che metterà il suo talento e la sua passione a disposizione della squadra.”

