21 Agosto 2024

Livorno 21 agosto 2024 – Filippo Cristofani è un nuovo giocatore della Pallacanestro Don Bosco

Si allarga il roster della prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C Interregionale, e dell’Under 19 d’Eccellenza, entrambe guidate da coach Giuseppe Di Manno, la passata stagione in Serie A2 con Latina; infatti, vi entra a far parte il giovane, classe 2006, Filippo Cristofani.

Filippo inizia il suo percorso cestistico con l’US Livorno, fino alla firma con la Pielle, con la quale ha disputato i vari campionati giovanili, di Eccellenza e Gold, per poi essere aggregato, nelle ultime due stagioni, alla prima squadra, partecipante al campionato di Serie B. Nell’ultima stagione, la 2023/24, oltre all’impegno con la Pielle, Cristofani ha giocato con il CUS Pisa, sia nella prima squadra che nella formazione Under 19.

Un grande benvenuto nella famiglia rossoblu a Filippo, che non nasconde la grande soddisfazione di vestire, la prossima stagiona, la casacca rossoblu, come raccontano le sue parole: “Sono davvero felice di entrare a far parte di una squadra importante e di una società storica come la Pallacanestro Don Bosco; sono davvero entusiasta delle scelte che ho fatto e sono motivato e pronto ad affrontare la stagione con grande voglia ed altrettanto entusiasmo. Darà tutto me stesso, con grande impegno, per raggiungere il massimo del mio rendimento”.