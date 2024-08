Home

5 Agosto 2024

Filippo Di Sacco ancora nella grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco

Livorno 5 agosto 2024 – Filippo Di Sacco ancora nella grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco

Nella passata stagione Filippo Di Sacco è stato uno dei pilastri dello splendido campionato della Pallacanestro Don Bosco, culminato con la bella salvezza conquistata al termine della seconda fase, senza passare dalle forche caudine dei playout. La società rossoblu è lieta di annunciare che Filippo Di Sacco sarà, anche per la prossima stagione agonistica, nel roster della Pallacanestro Don Bosco, agli ordini del nuovo coach Giuseppe Di Manno, nella passata stagione in A2 alla guida di Latina.

La soddisfazione della società è la stessa mostrata da Filippo che commenta così la conferma in rossoblu: “Sono davvero molto contento di rimanere alla Pallacanestro Don Bosco, la mia speranza è di mettere in cantiere un’altra buona stagione come quella precedente, in un campionato nel quale ci saranno trasferte impegnative, caratterizzate da lunghi viaggi. La speranza è di divertirci e fare bene, al riguardo sono molto emozionato di essere allenato da un coach come Giuseppe Di Manno che vanta una carriera di tutto rispetto, tanto da aver allenato in Serie A. Vediamo quale sarà il nostro percorso, detto questo voglio chiudere ribadendo la mia grande soddisfazione per avere l’opportunità di vestire anche per la prossima stagione la canotta di una società blasonata come la Pallacanestro Don Bosc