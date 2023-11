Home

14 Novembre 2023

Film a colazione ai Salesiani, per Opere Prime: Il Coltello di Roman Polanski

Livorno 14 novembre 2023

Nuovo appuntamento, domenica 19 novembre, con CINEMA A COLAZIONE Stagione 2, rassegna cinematografica a cura del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Nel consueto orario delle ore 9.15 colazione e ore 10.30 proiezione del film, domenica al

Cinema Salesiani, viale del Risorgimento, 85, per Opere Prime sarà proiettato IL COLTELLO

NELL’ ACQUA di Roman Polanski (Polonia 1962 – 1h34m). Introduce il film Marco Bruciati.

In procinto di partire per un’escursione in barca, un giornalista sportivo e sua moglie caricano

sulla loro auto un giovane autostoppista e gli propongono di restare anche per la gita del fine

settimana. Inizia così Il coltello nell’acqua; sarà una convivenza lunga 24 ore nell’angusto

spazio di una barca a vela che si fa teatro dello scontro psicologico, verbale ma anche fisico,

tra i due uomini, antagonisti in una lotta che pare avere come posta in gioco l’attenzione della

donna, osservatrice muta della disputa virile.

A tutti i costi i due vogliono dimostrare (all’altro, alla donna e soprattutto a se stessi) la propria superiorità:

il modello familiare medio-borghese si contrappone allora alla spensieratezza e allo spirito

d’avventura giovanile attraverso la contesa dei due “ambiti: il coltello e la donna. Nello spazio ristretto e sospeso dell’ imbarcazione, un microcosmo isolato e lontano dalla vita civile, gli impulsi e le passioni più profonde e basse

dell’uomo vengono a galla più facilmente, dando vita a una parabola sulla natura umana, sugli

istinti e sulle tensioni sociali e sessuali che la governano.

Al suo primo lungometraggio Polanski riesce così, con una disarmante semplicità di mezzi

(una barca e tre personaggi), a costruire un’opera simbolica, densa di significati ed

esteticamente raffinata (il bianco e nero fortemente contrastato, le inquadrature ardite e gli

scorci inusuali).

Quelle che saranno le atmosfere inquietanti e sinistre della sua futura

filmografia si manifestano già in questa semplice storia tutta giocata sullo scontro psicologico

e dialettico, in cui la tensione è sempre calibrata al punto giusto, pronta a esplodere da un

momento all’altro. A posteriori, tipicamente polanskiana. Candidato all’Oscar come miglior

film straniero (è stato girato in Polonia) nel 1963.

Roman Polanski (Roman Liebling) è un attore francese, regista, produttore, scrittore,

sceneggiatore, è nato il 18 agosto 1933 a Parigi (Francia). Oggi al cinema con il film The Palace

distribuito in 278 sale cinematografiche.Nel 2020 ha ricevuto il premio come miglior

sceneggiatura non originale al Cesar per il film. Dal 1975 al 2020 Roman Polanski ha vinto 10

premi: Cesar (2011, 2014, 2020), European Film Awards (2010), Festival di Venezia (1993),

Golden Globes (1975), Lumiere Awards (2020), Premio Oscar (2003). Roman Polanski ha oggi

90 anni.

