Film “Comandante”: il regista De Angelis con figlia e nipote di Todaro saluteranno il pubblico del The Space

5 Novembre 2023

Il film ripercorre la storia del comandante di sommergibili della Regia Marina che durante il secondo conflitto mondiale salvò alcuni naufraghi nemici. L’incontro si terrà in occasione dello spettacolo delle ore 20

Presentato in concorso all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è uscito nelle sale “Comandante”, l’ultimo film del regista Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino.

Il film racconta la storia vera di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso di una missione nell’Atlantico, un mercantile di nazionalità belga apre il fuoco contro il sommergibile di Todaro e contro il suo equipaggio. La battaglia è violenta e Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone. L’uomo decide di mettere in salvo i naufraghi nemici, agganciandoli al suo sommergibile per trascinarli verso il porto di Santa Maria delle Azzorre. Questo lo espone al rischio di navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini. Ma per Todaro la legge del mare conta più della legge della guerra.

Lunedì 6 novembre Edoardo De Angelis, con la figlia e la nipote di Salvatore Todaro, incontrerà per un saluto il pubblico del The Space Cinema di Livorno in occasione dello spettacolo delle ore 20.

