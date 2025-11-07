Home

7 Novembre 2025

Livorno 7 novembre 2025 Fimaa Confcommercio Livorno: "L'agente immobiliare del futuro, strumenti e opportunità"

Innovazione, sostenibilità, nuove tecnologie e tutela professionale. Sono i temi al centro dell’incontro “L’agente immobiliare del futuro: strumenti e opportunità”, organizzato da Fimaa Confcommercio e in programma a Livorno venerdì 14 novembre alle ore 14.45 nella Sala Capraia della Camera di Commercio.

L’appuntamento riunirà professionisti e operatori del settore per fare il punto sulle dinamiche emergenti del mercato, tra efficienza energetica, strumenti digitali avanzati e quadri normativi in evoluzione, con l’obiettivo di accompagnare le agenzie immobiliari nel percorso di trasformazione in atto.

Il programma prevede gli interventi di rappresentanti istituzionali e di esperti: dal direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli a Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa Confcommercio; dall’ingegnere Giovanni Vukich, specialista efficientamento energetico e riqualificazione edilizia, a Marco Mannucci, Digital Box, su intelligenza artificiale e digitalizzazione delle agenzie. Infine interverrà l’avvocato Danilo Adoncecchi, con un approfondimento sulla tutela dei professionisti.

Il direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, sottolinea la centralità di questo momento di confronto: “Il mercato immobiliare sta vivendo un passaggio decisivo. Le sfide del green, della digitalizzazione e della sicurezza degli adempimenti non sono una minaccia, bensì un’opportunità. Formare e accompagnare i nostri imprenditori significa renderli più competitivi, tutelare il consumatore e rafforzare il tessuto economico locale”.

Per Roberto Canelli, presidente provinciale Fimaa Confcommercio Livorno, la professionalità rimane il fattore chiave: “La figura dell’agente immobiliare oggi non è più soltanto quella del mediatore. È un consulente completo, che deve saper interpretare dati di mercato, normative energetiche, strumenti digitali e aspetti legali. La missione di Fimaa consiste soprattutto nel dare ai colleghi strumenti concreti per crescere e operare con competenza e trasparenza”.

L’iniziativa si aprirà alle ore 14.45 con welcome coffee e registrazione dei partecipanti. A seguire gli interventi e il question time conclusivo.

Per informazioni e iscrizioni: Daniele Capecchi, area.sindacale@confcommercio. li.it, 340 670 1838.