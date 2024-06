Home

1 Giugno 2024

Finale Playoff, Libertas domenica a Roseto degli Abruzzi per gara 1

Livorno 1 giugno 2024 – Finale Playoff, Libertas domenica a Roseto degli Abruzzi per gara 1

Poche ore e sarà finale playoff! La Libertas al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (palla a due domenica 2 alle 20,30 – arbitri Fiore di Pompei e Giovagnini di Torino) va a caccia del successo che le consentirebbe di ribaltare il fattore campo che è a favore dei ragazzi del titolatissimo coach Gramenzi, che hanno vinto la regular season nel girone B.

Grande squadra, quella abruzzese che trova in Vangelis Mantzaris (play di 1,94!) la stella. L’ellenico in carriera ha vinto per due volte l’Eurolega e in tre occasioni il campionato di Grecia. Ha esperienza, talento, e tutto quello che serve a un giocatore per essere leader in campo e nello spogliatoio.

Un altro giocatore da temere è il centro ucraino (2,11) Klyuchnyk che viaggia alla ragguardevole media di 14,9 punti a partita. Il tutto senza contare gli esterni (con tanti punti nelle mani) Santiangeli, Durante e Guaiana. Insomma. La Liofilchem ha un roster di primissima qualità anche se priva di capitan Petracca che si è infortunato gravemente in occasione di gara-1 si semifinale contro Fabriano.

La Libertas dovrà mettere sul campo la solita, grande intensità e provare ad inaridire la fonte del gioco abruzzese: Mantzaris. Per questo le attitudini difensive di Williams saranno importanti.

Sul fronte degli infortunati. Fuori da mesi Terenzi, è in dubbio Fratto che – dopo aver ricevuto un colpo a un tallone nei primi minuti di gara-2 di semifinale con Jesi – ha saltato anche la terza partita contro i Marchigiani.