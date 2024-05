Home

29 Maggio 2024

Livorno 29 maggio 2024 – Finale Progetto gioco scaccia gioco, i risultati

Martedì 28 maggio si è svolta la finale del progetto gioco scaccia gioco, gli scacchi e la dama contro la ludopatia, presso la Terrazza Mascagni, come ormai da tradizione.

L’evento ha visto la presenza di 160 studenti delle 8 classi finaliste.

Dopo un combattutissimo doppio girone all’italiana con 6 partite, dirette dal campione mondiale di dama Michele Borghetti e dagli istruttori FSI CONI Marco Ceccarini ed Ennio Politi ecco le classifiche finali:

per gli scacchi vittoria a sorpresa per la 3.c Sacro cuore che ha messo in fila tre classi delle scuole secondarie di primo grado; secondo posto per la 1.g Tesei, terzo per la 2.e XI maggio e quarto per la 2.b Michelangelo.

Nella dama italiana la vittoria è andata alla 2.b Natali che ha superato la 2.b Dal Borro. Nella dama internazionale vince la 4.a Lambruschini che supera la 4. b Modigliani.

Alla premiazione, offerta dalla Conad di via della Pieve, hanno partecipato il sindaco e la vicesindaca in rappresentanza del Comune di Livorno; Cecilia Testa del Cred; Adriano Giannetti presidente FSI regionale; Gianfranco Borghetti arbitro internazionale di dama; Andrea Raiano presidente Livorno scacchi e ideatore del progetto.

Il progetto ha visto la partecipazione di 35 classi che hanno realizzato i laboratori in classe a cura del campione mondiale di dama Michele Borghetti e degli istruttori FSI CONI Marco Ceccarini ed Ennio Politi nei seguenti istituti:

Primarie Brin, Cattaneo, Corridi, Dal Borro, De Amicis, Fattori, Gramsci, Lambruschini, Micheli, Modigliani, Natali, Sacro Cuore e Thouar;

Secondarie di primo grado XI maggio, Fermi, Michelangelo e Tesei.

Si conclude così in modo festoso sulla più grande scacchiera d’Europa l’ottava edizione del progetto, finanziato dal Comune di Livorno nell’ambito del programma di scuola e città con la supervisione del CRED del Comune di Livorno e realizzato da ASD Livorno scacchi APS in collaborazione con ASD Dama Livorno.

