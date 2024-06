Home

5 Giugno 2024

Livorno 5 giugno 2024 – Finali gara 2, Libertas vince a Roseto

La Libertas espugna il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi e pareggia la serie di finale. Gli Amaranto hanno giocato il tipo di partita richiesta dal loro coach, Andreazza, alla vigilia: solida, lucida e di personalità. D’altronde solo con un atteggiamento simile, la LL avrebbe potuto portare a casa gara-2 in un palasport gremito in ogni ordine di posti e correttissimo come si conviene per una piazza storica e di livello come quella abruzzese.

Andreazza regala all’ex Lucarelli, il brivido dello starting five, ma il numero 99 amaranto farà fatica ad entrare in partita. Roseto è più sciolta rispetto agli ospiti e schizza sul 15-9 prima che la Libertas accorci le distanze e si presenti al primo intervallo a -4. Amaranto precisi da tre con Saccaggi e in fuga, nella seconda frazione (21-27, poi 31-37 all’intervallo lungo).

Il terzo quarto sembra il remake del quarto di domenica sera: la LL si pianta e non segna su azione per 4’, ma Roseto non ne approfitta. Mette il muso avanti (40-39), ma chiude sotto al 30’: 44-47.

Nell’ultimo tempino gli Amaranto provano a scappare (47-56), ma con una serie di 7 liberi i padroni di casa si riportano sotto (54-56). Guaiana sbaglia il ‘reverse’ del pari, la squadra di Gramenzi non segnerà più, mentre Bargnesi con 5 punti di fila indirizza la partita (54-61). Completa l’opera Saccaggi che piazza la tripla del definitivo 54-64 a 2’27” dalla sirena. Gli ultimi 147 secondi finiscono 0-0 e la Libertas festeggia. Adesso la serie si sposta a Livorno

Liofilchem Roseto – Akern Libertas Livorno 54-64 (16-12, 15-25, 13-10, 10-17)

Liofilchem Roseto: Marco Santiangeli 15 (2/5, 2/6), Giordano Durante 12 (4/8, 1/3), Dimitri Klyuchnyk 9 (1/4, 0/1), Vangelis Mantzaris 4 (0/1, 1/5), Vincenzo Guaiana 4 (1/4, 0/3), Georges Tamani 4 (1/3, 0/0), Ousmane Maiga 2 (1/1, 0/2), Alessio Donadoni 2 (1/2, 0/2), Elhadji Thioune 2 (1/3, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0), Alessio Fabris 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 28 – Rimbalzi: 30 4 + 26 ( Vangelis Mantzaris 8) – Assist: 10 ( Vangelis Mantzaris 6)

Akern Libertas Livorno: Andrea Saccaggi 14 (1/1, 4/7), Antonello Ricci 11 (0/1, 3/4), Andrea Bargnesi 8 (1/2, 2/5), Gregorio Allinei 7 (1/1, 1/4), Francesco Fratto 7 (1/6, 0/3), Tommaso Fantoni 6 (2/2, 0/0), Leon Williams 6 (2/5, 0/1), Dorin Buca 3 (1/1, 0/0), Luca Tozzi 2 (0/5, 0/1), Jacopo Lucarelli 0 (0/0, 0/3), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 41 5 + 36 ( Leon Williams 8) – Assist: 11 ( Francesco Fratto 4)