Finali Playoff, la Libertas si mangia le mani, butta via la vittoria di gara 1

3 Giugno 2024

Livorno 3 giugno 2024 –

La Libertas si mangia le mani per aver buttato via la vittoria in gara-1 di finale al PalaMaggetti di Roseto. Gli Amaranto hanno comandato le operazioni per 34’ con vantaggi anche consistenti (basti pensare al +10 con cui hanno chiuso il terzo quarto), ma poi si sono inceppati. Il quarto quarto invece è stata una sofferenza. Il break a favore dei padroni di casa è stato di 25-9 e alla fine il tabellone ha segnato 72 a 66 per gli Abruzzesi, bravissimi a non disunirsi quando la marea amaranto saliva. Domani alle 20,30 è in programma gara-2. La Libertas ha un’altra chance per piazzare il break. Non sarà facile, ma i ragazzi di Andreazza dovranno provarci in ogni modo. Andare sullo 0-2, infatti, sarebbe una iattura e a quel punto servirebbe un’impresa per scalare la montagna abruzzese. Adesso però, è il momento di pensare solo alla seconda sfida di questa serie.

Liofilchem Roseto – Akern Libertas Livorno 72-66 (16-19, 14-18, 17-20, 25-9)

Liofilchem Roseto: Vangelis Mantzaris 19 (1/4, 5/9), Dimitri Klyuchnyk 16 (7/7, 0/1), Alessio Donadoni 10 (4/7, 0/0), Vincenzo Guaiana 6 (3/3, 0/1), Marco Santiangeli 6 (0/3, 1/4), Giordano Durante 5 (1/3, 0/2), Ousmane Maiga 5 (1/1, 1/1), Elhadji Thioune 5 (2/4, 0/0), Georges Tamani 0 (0/1, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0), Alessio Fabris 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 31 4 + 27 ( Vangelis Mantzaris 7) – Assist: 16 ( Vangelis Mantzaris 9)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 15 (3/4, 3/9), Leon Williams 11 (4/5, 1/2), Luca Tozzi 9 (4/9, 0/1), Tommaso Fantoni 9 (3/10, 0/0), Andrea Saccaggi 7 (0/1, 1/6), Andrea Bargnesi 7 (2/3, 1/1), Gregorio Allinei 5 (1/4, 1/4), Francesco Fratto 2 (1/1, 0/0), Dorin Buca 1 (0/0, 0/0), Jacopo Lucarelli 0 (0/1, 0/2), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 32 11 + 21 ( Luca Tozzi , Tommaso Fantoni 8) – Assist: 8 ( Luca Tozzi , Tommaso Fantoni 2)

