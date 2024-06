Home

6 Giugno 2024

Livorno 6 giugno 2024 – Finali playoff, le dichiarazioni prepartita di Andreazza e Tozzi

Queste le dichirazioni pre partita rilasciate da Andreazza e Tozzi alla Lega Pallacanestro. Marco Andreazza (allenatore) – “Ci apprestiamo a giocare una gara-3 importante perché potrebbe indirizzare la serie a favore dell’una o dell’altra squadra. E’ una serie molto lunga anche all’interno della stessa partita che presenta tante insidie tecniche e tattiche. Proveniamo da una bella vittoria che ci ha dato autostima e forza mentale, ma che non vuole dire nulla. Roseto ha grande esperienza, qualità e fisicità. Dovremo essere pronti fin dalla palla a due. Serviranno attenzione, concentrazione umiltà sapendo che non abbiamo bisogno di eroi”.

Francesco Fratto (giocatore) – “Siamo stati molto bravi a vincere una partita in un campo caldo contro una squadra forte come Roseto. E’ una serie che va vista partita dopo partita. Non bisogna fare ragionamenti a lungo termine vista l’esperienza e la bravura del loro Coach. Di certo giocare in casa ci darà una spinta in più perché i nostri tifosi hanno dimostrato che anche a cinque ore di distanza da Livorno sono il nostro valore aggiunto.

Note – Assente l’infortunato di lungo corso Terenzi. Ex: Jacopo Lucarelli, a Roseto nella stagione 2020/21.