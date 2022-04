Home

28 Aprile 2022

Finali regionali serie B femminile: Il Jolly Acli Basket Livorno si aggiudica anche gara due

Livorno 29 aprile 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno raddoppia. Dopo aver superato la pallacanestro Perugia in gara uno delle finali regionali, si ripete nella seconda partita giocata ancora al PalaCosmelli. Con un sonoro 53-36. La squadra mantiene le promesse della vigilia, non si scompone e soprattutto non cala a livello mentale. Imposta una difesa solida e intensa, che costringe le avversarie a tiri complessi e spesso forzati: basta leggere il risultato finale per capirne l’efficacia. Le rosablù conservano un vantaggio-sicurezza, aggiudicandosi tutti i tempini di gioco guidate da una Sara Ceccarini, indomita capitana. Qualche minuto anche per Garcia Leon, che nonostante le imperfette condizioni fisiche, ha voluto dare un contributo alla squadra, e lo ha fatto realizzando 4 punti. Unica nota negativa della serata l’infortunio di Francesca Orsini, che è uscita dal campo dolorante: un problema alla caviglia che verrà valutato nelle prossime ore. Adesso giusto il tempo di rifiatare che arriva la trasferta di Perugia: il primo match point a disposizione delle livornesi, che si annuncia sfida durissima.

La parole di coach Furio Betti: «Siamo state brave a difendere, qualcosa da rivedere in attacco; ma anche loro in difesa sono molto brave. Valuteremo l’infortunio di Orsini, perderla sarebbe un bel problemino. A Perugia ci sarà da soffrire, specie nelle condizioni in cui siamo in questo momento. Saranno due battaglie, ma sono sicuro che una delle due la portiamo a casa».

Il tabellino: Evangelista 5, Ceccarini 11, Orsini 11, Donadio 4, Sassetti 6, Garaffoni 4, Garcia Leon 4, Peric 8, Cirillo, Simonetti, Corti, Barsotti. All.Betti.

