Home

Sport

Basket

Finali Serie B Nazionale Old Wild West 2024 Gara 1 – Domenica 2 giugno

Basket

31 Maggio 2024

Finali Serie B Nazionale Old Wild West 2024 Gara 1 – Domenica 2 giugno

Livorno 31 maggio 2024 – Finali Serie B Nazionale Old Wild West 2024 Gara 1 – Domenica 2 giugno

CALENDARIO

Domenica 2 giugno si giocano le gare 1 delle Finali Playoff di Serie B Nazionale: Fabo Herons Montecatini-Del Fes Avellino, nel Tabellone 1, e Liofilchem Roseto-Akern Libertas Livorno, nel Tabellone 2. Entrambe le serie sono al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le due vincitrici saranno promosse in Serie A2.

TABELLONE 1 – Domenica 2 giugno, ore 18.00

Montecatini Terme: Fabo Herons-Del Fes Avellino

TABELLONE 2 – Domenica 2 giugno, ore 20.30

Roseto degli Abruzzi: Liofilchem-Akern Libertas Livorno

TUTTO SUI PLAYOFF DI SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024

Ai seguenti link tutte le informazioni sui due Tabelloni dei Playoff di Serie B Nazionale Old Wild West (tabellone, formula, calendari):

TABELLONE 1 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2022/ita3_a_poff

TABELLONE 2 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE B NAZIONALE IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie B Nazionale Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, che si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al