Finanziamento collegamenti ferroviari Porto di Livorno; Gazzetti (Pd): “la strategia individuata dalla Regione era quella giusta”

4 Agosto 2022

Collegamenti ferroviari Porto di Livorno; Gazzetti (Pd): «Soddisfazione per finanziamento delle infrastrutture che consolidano progetto della Darsena Europa»

Livorno 4 agosto 2022

«Mi unisco anche io, con grandissimo piacere, alla soddisfazione espressa dal Presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli per le importanti notizie relative alle connessioni ferroviarie da e per il porto di Livorno.

Risultati che sono frutto di un impegno portato avanti insieme al territorio ed all’onorevole Andrea Romano a cui va il mio ringraziamento, e che dimostrano come la strategia individuata dalla Regione fosse quella giusta:

ovvero puntare con decisione sul nuovo contratto di programma di RFI». È quanto dichiara *Francesco Gazzetti*, consigliere regionale Pd in merito allo stanziamento di 337milioni per i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno.

«Si tratta del collegamento dell’Interporto di Guasticce alla linea Pisa- Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti- Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto bypass di Pisa.) – continua Gazzetti –

Opere fondamentali per la realizzazione della Darsena Europa e per una prospettiva sempre più europea dei collegamenti»

«A me non resta che ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importantissimo risultato – conclude Gazzetti – che, per quanto riguarda la Regione, ha visto un impegno straordinario portata avanti in prima persona del Presidente Giani insieme all’assessore Baccelli: a loro va il mio grazie anche per la grande disponibilità e ascolto che mi hanno sempre riservato».

