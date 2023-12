Livorno 18 dicembre 2023 – Fine d’anno col bòtto per i Lions U18

Fine d’anno col bòtto per una squadra che in questa prima parte della stagione (amichevoli e tornei inclusi) non ha conosciuto la parola sconfitta.

La LundaX Lions Amaranto under 18, nella sua ultima fatica del 2023, ha vinto sul sintetico ‘Marco Polo’ di Firenze, al cospetto dei pari età locali dell’UR Firenze ‘2’. L’incontro valido per la 2° giornata del campionato interregionale del centro Italia – il raggruppamento con le otto migliori formazioni della Toscana, dell’Emilia-Romagna, delle Marche e dell’Umbria, non impegnate nell’èlite – si è chiuso sul 12-20 (2 mete a 3).

I quattro punti ottenuti in terra gigliata (successo senza bonus-attacco) permettono alla compagine allenata dalla coppia Francesco Consani – Alessandro Brondi di salire – sia pur in coabitazione con altre due squadre – in seconda posizione.

Ecco la situazione in graduatoria: Pesaro 9 p.; Valorugby Emilia, LundaX Lions Amaranto e Lyons Piacenza 6; Bologna e Centuari 2; UR Firenze* e Jesi* 0. *UR Firenze e Jesi figurano con una partita in meno. A Firenze, dopo aver sbloccato il punteggio con un piazzato del mediano di apertura Giorgi (0-3), i livornesi hanno incassato un pericoloso parziale degli avversari (12-0, con due mete delle quali una trasformata) e si sono ritrovati in ritardo di nove lunghezze (12-3).

Gli amaranto non si sono disuniti e in chiusura di tempo, con la meta del seconda linea Longhi, hanno rosicchiato il margine e si sono presentati all’intervallo con un ritardo sotto la soglia del fatidico break (12-8).

Nella ripresa, con la seconda meta personale di Longhi, trasformata da Giorgi, gli ospiti hanno effettuato il definitivo controsorpasso (12-15). Poi con la meta del centro Pellegrini i livornesi hanno messo in ghiaccio la vittoria. Nel finale, gli amaranto hanno continuato a spingere a caccia del bonus-attacco, sfumato solo per piccoli episodi sfortunati. Curiosità statistica: si è trattata, includendo le semifinali del campionato tosco-umbro, della terza gara giocata con l’UR Firenze ‘2’ nel giro di appena un mese.

Tre partite caratterizzate da tre affermazioni dei labronici (in tutto, per la classifica 13 punti a 0).

Lo schieramento utilizzato sul ‘Marco Polo’:

Meini; Paradiso, Gabbriellini, Pellegrini, Torrini; Giorgi, Munafò; Consani, Contini (cap.), Bulleri; Spagnoli, Vernoia; Parziale, Giusti, Bianucci. Inizialmente in panchina Bani, Porciello, Manguso, Longhi, Tecce, Iacopini e Giudici.