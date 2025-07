Home

29 Luglio 2025

Livorno 29 luglio 2025 Fine dei lavori della piazzetta di via Santa Fortunata, con le targhe dedicate a sei donne livornesi illustri

Presenti il Sindaco e gli assessori Ferroni e Mirabelli

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina la piazzetta tra via Santa Fortunata e via Grande dove sono state installate le targhe commemorative in ricordo di sei donne livornesi illustri: Anna Franchi, Frida Misul, Angelica Palli, Carolina Internari, Erminia Cremoni, Edda Fagni.

Erano presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, l’assessora al Bilancio Viola Ferroni, la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, gli architetti dello studio Ipostudio che hanno realizzato il progetto di via Grande, Massimo Bianchi in rappresentanza della Commissione Toponomasticae rappresentanti della ditta realizzatrice dei lavori.

La piazzetta è la prima di cinque che saranno dedicate : ai grandi livornesi, agli sportivi livornesi, ai personaggi che hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta antifascista, ai grandi personaggi della cultura e dell’arte e alle grandi livornesi, appunto quella inaugurata oggi.

L’intervento, completato il 17 luglio, rientra nelle opere complessive di risistemazione della via Grande eseguito da un raggruppamento di imprese livornesi (Frangerini impresa Srlu, Edinfra s.r.l., e Lu.mar. Impianti srl) e prevede, negli spazi di intersezione tra i portici e le vie trasversali, l’installazione, nella nuova pavimentazione in pietra, di targhe commemorative in ottone dedicate a Livornesi illustri.

Nelle prossime settimane, in linea con le previsioni e con la scansione temporale dell’intervento, la sistemazione della via Grande si completerà con la posa delle nuove pavimentazioni nei porticati residui e nella installazione delle altre targhe.

Le donne illustri della prima piazzetta

Anna Franchi, giornalista e scrittrice (Livorno, 15 gennaio 1867 – Milano, 29 novembre 1954). E’ stata tra le prime storiche dell’arte europee e la prima in assoluto a scrivere una biografia sul maestro Giovanni Fattori.

Frida Misul (Livorno, 3 novembre 1919 – Livorno, 20 aprile 1992) è stata una superstite dell’Olocausto di origine ebraica, autrice nel 1946 di una delle prime testimonianze letterarie di deportati italiani nel campo di concentramento di Auschwitz.

Angelica Palli, (Livorno 1798 – Livorno, 6 marzo 1875) è stata una scrittrice e patriota.

Carolina Internari, attrice, nata a Livorno il 23 maggio 1793, morta a Firenze il 23 marzo 1858. E’ stata la regina della prosa italiana della prima metà dell’Ottocento.

Erminia Cremoni (Livorno 1905- Livorno 1956) figura importante dell’antifascismo livornese, nota per il suo impegno nel laicato cattolico e nelle associazioni legate all’Azione Cattolica e all’Unione Femminile Cattolica.

Edda Fagni (Livorno, 28 marzo 1927 – Livorno, 28 agosto 1996) è stata una politica, sindacalista e senatrice.

Gli interventi

“La ristrutturazione completa della via Grande prevede anche le piazzette, cinque in totale, dove installare pietre d’inciampo con riferimenti alla memoria livornese” ha affermato il Sindaco durante l’inaugurazione.

“Oggi partiamo da quella dedicata alle grandi donne livornesi e non è un caso. L’abbiamo voluta inaugurare nel momento in cui sta partendo anche la quarantesima edizione di Effetto Venezia, quest’anno dedicata al mondo delle donne, a ciò che le donne vogliono dirci.

Parafrasando e prendendo in prestito questo titolo di Effetto Venezia, ciò che le donne ci dicono, queste donne nella loro vita ci hanno detto che l’impegno, la partecipazione e i valori, quelli più sani, possono essere un segnale e un elemento che dà valore alla loro vita, e che ha dato valore alla nostra città. Angelica Palli, Frida Misul, Carolina Internari, Anna Franchi, Erminia Cremoni ed Edda Fagni. Dietro a questi nomi c’è una storia, una storia bella e tutta da ricordare. Chi camminerà in via Grande si soffermerà e potrà informarsi sulla storia di queste donne utilizzando le informazioni che troverà sul QR code che a breve sarà posto nei pressi delle targhe commemorative”.

“Siamo al 70% dei lavori, stanno andando avanti in maniera importante grazie alle ditte e agli uffici” ha aggiunto l’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli. ”Si può apprezzare già la parte completata delle lanterne e poi, grazie all’intuizione dell’assessora Silvia Viviani, che ha seguito questo lavoro nel precedente mandato, è nata l’idea di creare queste piazzette, di farle vivere in maniera diversa, non solo come attraversamento, ma di farle diventare anche un luogo della memoria. Ecco, ora abbiamo cinque luoghi della memoria nel centro cittadino, azione importante di costruzione della nostra identità e della nostra memoria storica”.

