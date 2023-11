Home

Cronaca

Ambiente

“Fine dell’inceneritore: un scelta saggia per un futuro sostenibile, implementare tariffa puntuale che premi i cittadini”

Ambiente

16 Novembre 2023

“Fine dell’inceneritore: un scelta saggia per un futuro sostenibile, implementare tariffa puntuale che premi i cittadini”

L'intervento di Europa Verde Livorno

Livorno, 16 novembre 2023 – Fine dell’inceneritore: un scelta saggia per un futuro sostenibile, implementare tariffa puntuale che premi i cittadini

Europa Verde crede che sia opportuno porre fine a un ciclo costoso e dannoso dell’inceneritore.

La spesa prevista per l’adeguamento di 15 milioni di euro per ulteriori tre anni, praticamente 5 milioni all’anno, è un investimento che dovremmo evitare.

I 2,5 milioni di perdite annuali, già sostenuti negli ultimi anni, aggiungono ulteriori preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria di questo impianto.

Il Sindaco Salvetti ha fatto bene a sollevare la questione e a sostenere la chiusura dell’inceneritore. Non

possiamo permetterci di continuare a mantenere in piedi un impianto che rappresenta una spesa considerevole per la collettività e contribuisce anche a danneggiare l’ambiente.

È giunto il momento di pianificare la dismissione dell’inceneritore. Durante i periodi di manutenzione

passati, non abbiamo riscontrato problemi significativi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. Questo

dimostra che possiamo prescindere dall’inceneritore e cercare alternative più sostenibili per affrontare la

questione dei rifiuti.

A chi si chiede come smaltire i rifiuti, rispondiamo che il residuo della raccolta differenziata può essere

gestito in diversi modi attraverso impianti moderni come i TMB avanzati, in grado di recuperare materiali

riutilizzabili. L’obiettivo finale è ridurre al minimo la quantità destinata alla discarica.

Il Sindaco ha il compito cruciale di invertire la tendenza negativa nella raccolta differenziata. La raccolta

differenziata è scesa del 10%, in gran parte a causa della mancata estensione del porta a porta a tutta la

città e della mancata attuazione di una vera tariffa puntuale.

È imperativo che il Sindaco dia indicazioni chiare per invertire questa tendenza, allargando la diffusione del porta a porta su tutto il territorio e implementando una vera tariffa puntuale che premi i cittadini impegnati nella riduzione e nella corretta differenziazione dei rifiuti.

In conclusione, chiediamo un approccio oculato e responsabile. Chiudere l’inceneritore e adottare pratiche

sostenibili nella gestione dei rifiuti è un investimento nel nostro futuro, nella salute della nostra comunità

e nell’ambiente che ci circonda.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin